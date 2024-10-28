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Останній теплий день в році? Якої погоди чекати 28 жовтня

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Останній теплий день в році? Якої погоди чекати 28 жовтня
28 жовтня на Київщині спостерігатиметься мінлива хмарність, істотних опадів не передбачається
фото: glavcom.ua

У Києві вночі очікується 5-7°С тепла

У понеділок, 28 жовтня, у Києві буде чудово теплим. Очікується протягом дня +12+17 градусів. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

«У Києві день у понеділок, схоже, буде найтеплішим з перспективи аж до квітня, як мінімум. Хіба що якийсь рекорд станеться взимку. Бо завтра у столиці передбачається до +17 градусів!», – зазначила Діденко.

Як повідомляє Укргідрометцентр, 28 жовтня на Київщині спостерігатиметься мінлива хмарність, істотних опадів не передбачається.

Вітер південно-західний з переходом північно-західний – 5-10 м/с. Температура вночі становитиме 4-9°С тепла, вдень 11-16°С.  У Києві вночі очікується 5-7°С тепла, вдень 13-15°С. Вже з вівторка в регіоні почне поступово холоднішати.

Нагадаємо, більше ніж 50% від усього виробництва їжі у світі може опинитися на межі краху протягом наступних 25 років на тлі того, як на планеті швидко збільшується водна криза. Згідно з доповіддю Глобальної комісії з економіки води, відповідного розвитку подій не вдасться уникнути, якщо не будуть вжиті термінові дії, спрямовані на збереження водних ресурсів та боротьбу зі знищенням екосистем, від яких залежить прісна вода.

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Теги: Укргідрометцентр криза рекорд Наталка Діденко погода клімат

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