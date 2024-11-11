Молодь відмовляється народжувати через зміни клімату – кліматологиня

У 2018 та 2019 роках у європейських містах були організовані мітинги, де молодь висловлювалася на тему зміни клімату

Поширеним стає явище, яке отримало назву «кліматична тривожність» – climate changе anxiety

Однією з причин, чому молодь відмовляється від народження дітей, є зміна клімату. У молодого покоління існує страх, що нащадки ще більше негативно впливатимуть на планету, або ж, що вони не зможуть з нею правильно взаємодіяти у майбутньому. Про це повідомила кліматологиня, завідувачка лабораторії прикладної кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Світлана Краковська в інтервʼю lb.ua.

За її словами, поширеним стає явище, яке отримало назву «кліматична тривожність» – climate changе anxiety. Краковська наголошує, що особливо цей стан проявляється в молоді.

Як пояснює науковиця, люди кажуть: «Я не народжуватиму дітей, бо не хочу, щоб вони страждали, не хочу, щоб вони ще більше впливали на кліматичну систему».

«У мене, приміром, старша дочка якийсь час ходила з цим, і я не знала, що їй відповісти. Але потім знайшла слова: «Слухай, от ти така свідома, а мільярди людей, які якраз народять дітей, – ні, вони не зможуть їх так виховати, а ти зможеш навчити дітей, як жити на цій планеті, щоб бути в гармонії з нею», – пояснила кліматологиня.

Нагадаємо, острів з архіпелагу Земля Франца-Йосифа розтанув через кліматичні зміни.

Також нове дослідження показало, що озера по всьому світу зіткнуться з різким зростанням температур до 2100 року через антропогенну зміну клімату. Це потепління буде безпрецедентним і торкнеться як поверхневих, так і глибинних шарів озер, що поставить під загрозу існування багатьох видів. Вчені використовували кліматичну модель та дані про температуру озер, щоб змоделювати динаміку і термодинаміку озерних систем. Результати показали, що потепління буде набагато сильнішим, ніж будь-коли раніше.

Також глобальне потепління провокує появу потужних дощів, ураганів та як наслідок змінює клімат. Як відомо, за останні тижні екстремальні зливи спричинили повені та зсуви грунтів, що призвели до загибелі сотень людей у ​​деяких частинах Африки, Європи, Азії та США.

У своєму останньому огляді міжурядова група експертів зі зміни клімату, що працює під егідою ООН, виявила прискорений кругообіг води на планеті, спричинений глобальним потеплінням. Наслідком цього стають різкі коливання погоди.