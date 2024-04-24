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Митники вилучили з посилки артефакти 6-го тисячоліття до нашої ери (фото)

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Митники вилучили з посилки артефакти 6-го тисячоліття до нашої ери (фото)
Знайдені артефакти мають культурну та історичну цінність
фото: Державна митна служба України

Київські митники знайшли автентичні нуклеуси походженням з північно-західної та західної частин України

Під час митного контролю міжнародного поштового відправлення київські митники вилучили з посилки, яка прямувала до США, три археологічні артефакти з 6 тисячоліття до н.е. Про це повідомляє Державна митна служба України.

Зазначається, що відшліфовані камені з чіткими гранями митники виявили у посилці, яка прямувала з Кривого Рогу до США. Оскільки камені мали ознаки давнього походження, їх відправили на експертизу до Національного музею історії України.

Митники вилучили з посилки артефакти 6-го тисячоліття до нашої ери (фото) фото 1
фото: Державна митна служба України

Виявилося, що митники знайшли автентичні нуклеуси. Походженням вони з північно-західної та західної частин України. Найбільший з них завдовжки 15 см. Артефакти належать до матеріалів археологічних культур періоду «неоліт-доба бронзи», приблизно 6-2 тисячоліття до н.е. Вони мають культурну та історичну цінність.

Нуклеусице кам'яні ядрища з кременю, обсидіану, яшми тощо. У давнину від них сколювали гострі пластини, що потім використовувалися як кам'яні знаряддя, наприклад, ножі.
Митники вилучили з посилки артефакти 6-го тисячоліття до нашої ери (фото) фото 2
фото: Державна митна служба України

Предмети археології не можуть бути предметами продажу, колекціонування приватними особами та вивозитися за межі України. Згідно з чинним законодавством України, на вивезення культурних та історичних цінностей за кордон потрібне відповідне свідоцтво Міністерства культури України. Такого дозволу митникам надано не було. Нуклеуси вилучили.

Митники вилучили з посилки артефакти 6-го тисячоліття до нашої ери (фото) фото 3
фото: Державна митна служба України

Стосовно громадянина, який відправляв культурні цінності за кордон, Київською митницею складено протокол про порушення митних правил за ст. 473 Митного кодексу України.

Нагадаємо, митна служба під час контролю міжнародних поштових відправлень виявила п’ять ікон кінця ХІХ – початку XX століття, які прямували за межі України – з Кропивницького до США.

Раніше повідомлялося, що київські митники упередили спробу незаконного пересилання з України до Тайваню у міжнародному поштовому відправленні стародавніх скам’янілостей (фосилій), віком 400 мільйонів років.

Теги: митниця кордон археологія Державна митна служба

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