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НАТО планує збудувати штаб-квартиру сухопутних сил за 100 км від кордону з РФ

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
НАТО планує збудувати штаб-квартиру сухопутних сил за 100 км від кордону з РФ
У мирний час структура дозволятиме координувати сухопутні операції у Фінляндії
фото з відкритих джерел

Для роботи в Міккелі відправлять щонайменше 375 офіцерів країн-членів НАТО, з них мінімум 25 – від Фінляндії

У місті Міккелі на півдні Фінляндії, яке розташоване приблизно за 100 км від кордону з Росією, планують створити нову штаб-квартиру сухопутних сил НАТО. Про це пише фінська газета Iltalehti.

Як пише видання, на території Міккелі розташований так званий штаб високої готовності, який цілодобово перебуває в оперативному стані. Там хочуть створити штаб-квартиру НАТО, яка підпорядковуватиметься командуванню об’єднаних сил у місті Норфолк у США – частині військового командування НАТО.

Відомо, що для роботи в Міккелі відправлять щонайменше 375 офіцерів країн-членів НАТО, з них мінімум 25 – від Фінляндії. Планується, що в мирний час структура дозволятиме координувати сухопутні операції в регіоні.

Міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам розповів, що створення нового центру командування сухопутних сил НАТО дозволить «потиснути плоди членства всіх північних країн» в Альянсі.

«Для того, щоб ми справді могли скористатися перевагами перебування всіх скандинавських країн у НАТО, важливо, щоб ми перебували в одному штабі для всіх збройних сил», – каже Грам.

За інформацією видання, переконати головнокомандувача Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі у створенні ново штаб-квартири у Фінляндії вдалося Норвегії. Це питання також порушать під час саміту у Вашингтоні в липні 2024 року.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки та інші країни «Великої сімки» можуть витратити понад $10 трлн на оборону протягом наступного десятиліття. Про це пише Bloomberg. За його інформацією, не виключено, що західні країни повторять військові витрати часів холодної війни у ​​4% ВВП, щоб реалізувати плани НАТО. 

14 березня генсек НАТО Єнс Столтенберг, роблячи свою щорічну доповідь про безпеку Північноатлантичного альянсу, повідомив, що розташовані в Європі країни НАТО і Канада в 2024 році інвестують в оборону $470 млрд, що становитиме 2% від їхнього сумарного ВВП.

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Теги: кордон росія Фінляндія НАТО

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