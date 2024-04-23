ISW повідомив, що завадить росіянам здійснити контрнаступ на Донеччині

ISW: у армії РФ немає часу для початку широкого наступу, так як Європейська військова допомога незабаром почне надходити до України

Можливість росіян здійснити наступ на на північний захід від Авдіївки стає малоймовірною, через прибуття допомоги США та інших країн Заходу на лінію фронту. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

«Російські війська спрямували приблизно посилену бойову силу дивізії на лінію Бердичі-Новокалинове на північний захід від Авдіївки. Ці сили ведуть три наступи, і, ймовірно, спрямовані на підтримку російської оперативної мети вийти на адміністративний кордон Донецької області через Покровськ», – інформують аналітики.

За даними ISW, російські наступальні операції в цих районах на північ і північний захід від Авдіївки спромоглися створити три невеликі виступи вздовж лінії фронту довжиною близько семи кілометрів. Проте, зауважують експерти, наявні виступи наразі є занадто вузькими та ізольованими, щоб стати значущими стартовими точками для подальших наступальних дій.

До того ж, наголошують аналітики, у армії РФ немає часу для початку широкого наступу, так як Європейська військова допомога незабаром почне надходити до арсеналу України разом із поновленою військовою допомогою США (за умови підписання Сенатом).

Також Верховний комісар Європейського Союзу Жозеп Боррель 22 квітня заявив, що перші поставки артилерійських боєприпасів, отриманих в рамках чеської ініціативи для України, надійдуть до країни наприкінці травня – на початку червня.

«Здатність України вирівнювати співвідношення артилерійського вогню порівняно з російськими силами на полі бою буде важливою для можливості України позбавити російські сили ініціативи та уповільнити темпи поточного просування Росії на ділянках фронту, таких як авдіївський напрямок», – пояснюють в ISW.

Аналітики додають, що недивлячись на те, що росіяни будуть посилювати свої наступальні операції в очікуванні прибуття західної допомоги, зрештою, це не дасть значного успіху. Водночас отримання Україною західної допомоги, швидше за все, зробить українські сили готовими до майбутніх наступальних операцій, до яких готуються російські сили, вважають експерти.

Нагадаємо, російські війська нещодавно просунулися в Очеретиному та Георгіївці. Окупанти заявляли про захоплення Новомихайлівки, однак українські сили контролюють населений пункт, попри важкі бої.

Триває 790-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 86 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав шість ракетних та 77 авіаційних ударів, здійснив близько 100 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Вночі, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 16 БпЛА типу Shahed.