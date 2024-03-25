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Польські фермери передумали блокувати кордон з Росією

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Польські фермери передумали блокувати кордон з Росією
20 березня польські фермери розпочали акцію протесту на кордоні з Росією
фото з відкритих джерел

Блокаду кордону припиняють у зв’язку з прийдешніми великодніми святами

Польські фермери у середу, 20 березня, розпочали акцію протесту на кордоні з Російською Федерацією, однак вирішили припинити її через прийдешні великодні свята. Про це повідомляє Польське радіо.

Йдеться про акцію у Гжехотках, де фермери Вармінсько-Мазурського воєводства минулої середи заблокували кордон з РФ, пропускаючи одну машину на годину.

Зазначається, що фермери були здивовані тим, скільки товарів надходить до Європейського Союзу з Росії.

«Європейський Союз ще не ухвалив рішення про заборону імпорту зерна з Росії. Попри те, що країни засудили напад РФ на Україну, товарообмін із нею постійно триває. Перевозять багато чого, зокрема везуть газ і не лише скраплений, один водій сказав, що везе метан», – розповів Єжи Салітра з правління Вармінсько-Мазурської сільськогосподарської палати.

Організатори протесту зазначили, що блокаду кордону припиняють у зв’язку з прийдешніми великодніми святами.

Як зауважує Польське радіо, раніше протестувальники були налаштовані рішучіше, анонсуючи блокаду російського кордону щонайменше на місяць.

Нагадаємо, польські фермери 20 березня 2024 року вийшли на великий страйк. Великі акції протесту фермерів пройшли по всій Польщі. Перед цим організатори обіцяли повністю паралізувати країну.

До слова, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск зауважив, що польський уряд робить усе можливе, щоб знайти взаємоприйнятні рішення з українськими колегами і послабити вимоги Європейського зеленого курсу. Водночас він застеріг фермерів, аби вони не дали себе використовувати у політичних цілях противниками чинного уряду.

Читайте також: Польські фермери анонсували сотні акцій по всій території країни
Теги: Польща протест кордон блокада

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