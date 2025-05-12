Літургія у Кирилівській церкві вперше за десятиліття відбулася українською (фото)
Літургію очолив Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній
У давній київській святині – Кирилівській церкві, унікальному храмі часів Київської Русі, вперше за багато десятиліть пролунала Божественна літургія українською мовою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речника Православної церкви України (ПЦУ), архієпископа Чернігівського і Ніжинського Євстратія (Зорю).
Літургію очолив Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній.
Митрополит Епіфаній зазначив під час проповіді, що український народ проти волі завойовників залишався живим, зберігаючи історичне коріння дане Богом. Це коріння, про яке свідчить і цей прекрасний храм.
Ця подія була приурочена до четвертої неділі після Великодня.
Відтепер і до звільнення Луганщини з російської окупації Кирилівська церква буде осередком Луганської єпархії, тож за богослужінням молилися представники місцевої влади краю на чолі з головою Луганської обласної державної адміністрації — начальником обласної військової адміністрації Олексієм Харченком, а також вимушені переселенці.
Кирилівська церква – заснована ще у XII столітті, є другою за значенням столичною святинею часів Київської держави після Софії Київської. Цей храм дивом зберігся майже у своєму первісному вигляді, переживши численні історичні випробування.
З 1994 року і до кінця січня 2025 року в Кирилівській церкві проводилися богослужіння Української православної церкви Московського патріархату.
З 2011 року тут діяв Кирилівський чоловічий монастир УПЦ.
Проте, як повідомило Міністерство культури та інформаційної політики України, термін договору про безоплатне користування храмом з цією юрисдикцією закінчився 30 січня 2025 року.
ПЦУ запустили до Кирилівської церкви у травні 2025 року.
Читайте також:
- Скільки парафій Московської церкви перейшли до ПЦУ? Прифронтова Сумщина шокувала цифрами
- Скільки парафій Московської церкви перейшли до ПЦУ? Черкаська ОВА відзвітувала за 2024-2025 роки
- Скільки парафій Московської церкви перейшли до ПЦУ? Рівненська ОВА відзвітувала про останні дев’ять місяців
- Скільки парафій Московської церкви залишилося на батьківщині Онуфрія. Офіційні дані Чернівецької ОВА
Коментарі — 0