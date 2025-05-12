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Літургія у Кирилівській церкві вперше за десятиліття відбулася українською (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Літургія у Кирилівській церкві вперше за десятиліття відбулася українською (фото)
Предстоятель ПЦУ під час літургії у Кирилівській церкві
фото: ПЦУ

Літургію очолив Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній

У давній київській святині – Кирилівській церкві, унікальному храмі часів Київської Русі, вперше за багато десятиліть пролунала Божественна літургія українською мовою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речника Православної церкви України (ПЦУ), архієпископа Чернігівського і Ніжинського Євстратія (Зорю).

Літургію очолив Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

Митрополит Епіфаній зазначив під час проповіді, що український народ проти волі завойовників залишався живим, зберігаючи історичне коріння дане Богом. Це коріння, про яке свідчить і цей прекрасний храм.

Літургія у Кирилівській церкві вперше за десятиліття відбулася українською (фото) фото 1
Літургія у Кирилівській церкві вперше за десятиліття відбулася українською (фото) фото 2
Літургія у Кирилівській церкві вперше за десятиліття відбулася українською (фото) фото 3
Літургія у Кирилівській церкві вперше за десятиліття відбулася українською (фото) фото 4
Літургія у Кирилівській церкві вперше за десятиліття відбулася українською (фото) фото 5

Ця подія була приурочена до четвертої неділі після Великодня.

Відтепер і до звільнення Луганщини з російської окупації Кирилівська церква буде осередком Луганської єпархії, тож за богослужінням молилися представники місцевої влади краю на чолі з головою Луганської обласної державної адміністрації — начальником обласної військової адміністрації Олексієм Харченком, а також вимушені переселенці.

Кирилівська церква – заснована ще у XII столітті, є другою за значенням столичною святинею часів Київської держави після Софії Київської. Цей храм дивом зберігся майже у своєму первісному вигляді, переживши численні історичні випробування.

З 1994 року і до кінця січня 2025 року в Кирилівській церкві проводилися богослужіння Української православної церкви Московського патріархату.

З 2011 року тут діяв Кирилівський чоловічий монастир УПЦ.

Проте, як повідомило Міністерство культури та інформаційної політики України, термін договору про безоплатне користування храмом з цією юрисдикцією закінчився 30 січня 2025 року.

ПЦУ запустили до Кирилівської церкви у травні 2025 року.

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Теги: церква Київ переселенці Епіфаній Міністерство культури

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