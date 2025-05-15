Київрада спрямувала кошти на допомогу двом прифронтовим громадам

Рішення про виділення коштів були прийняті сьогодні, 15 травня, на пленарному засіданні Київради більшістю депутатів

Київська міська рада затвердила передачу грошової допомоги двом містам України – Кривому Рогу та Конотопу. Відповідні договори були підписані 2 травня 2025 року. Такі рішення були прийняті сьогодні, 15 травня, на пленарному засіданні Київради, інформує «Главком».

Так, Криворізька міська територіальна громада отримає 8 млн грн на ліквідацію наслідків збройної агресії Російської Федерації, зокрема на відновлення пошкодженої житлово-комунальної інфраструктури та підтримку постраждалих мешканців.

Натомість Конотопській громаді передали 14 млн грн на реконструкцію дитячого відділення Конотопської центральної районної лікарні імені академіка М. Давидова.

Нагадаємо, атака по Кривому Рогу 4 квітня стала найбільшою за кількістю загиблих дітей внаслідок одного удару. Таку заяву зробила Моніторингова місія ООН з прав людини. Російська армія 4 квітня вдарила по Кривому Рогу балістичною ракетою, внаслідок чого загинуло 20 людей та постраждало понад 80. Збройні Сили України не залишили це без відповіді. Відповідне відео показав голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

У ніч на 5 травня росіяни здійснили комбіновану атаку на Конотоп. Місто опинилося під атакою «шахедів» та балістичних ракет. Ворог застосував більше десятка дронів-камікадзе та дві балістичні ракети. Мер Конотопа Артем Семеніхін каже, що росіяни наносили удари поступово, дотримуючись інтервалів, щоб під удар потрапили медики та рятувальники, які працювали на місцях «прильотів».

До слова, Київська міська влада збільшила розмір щорічної одноразової матеріальної допомоги для киян-захисників та захисниць з інвалідністю І та ІІ групи. Відтепер розмір виплат становитиме 40 тис. грн для осіб з інвалідністю І групи та 30 тис. грн для осіб з інвалідністю ІІ групи.