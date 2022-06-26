«Молодці, хлопці. Пишаємося»: як росіяни відреагували на обстріл Києва (фото)

Росіяни у мережі переконують, що Київ давно треба було зрівняти з землею

Російські окупанти уранці, 26 червня, завдали ракетного удару по Києву. Було пошкоджено три поверхи багатоповерхівки. Рятувальники ліквідовують наслідки ворожого обстрілу, є загиблі та поранені. Також зруйновано дитячий садок. Натомість росіяни в мережі привітали українців з «добрим ранком».

«Росіяни – сила. Молодці, хлопці. Пишаємося», – відреагували «сусіди».

Добірку від Дмитра Реплянчука із коментарями росіян опублікував також активіст Сергій Стерненко.

Так, звичайні росіяни упевнені, що Київ давно треба було зрівняти з землею та радіють, що до столиці України «нарешті добралися».

Як повідомлялося, окупанти обстріляли Київ із літаків Ту-95 і Ту-160 ракетами Х101, які можуть літати на відстань до 5,5 тисячі кілометрів. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Як відомо, вранці 26 червня у Києві пролунали вибухи. Мешканці міста повідомляли про кілька гучних звуків.

Також депутат Олексій Гончаренко повідомив, що в Шевченківському районі у людей побились вікна та потріскалися підвіконня. В одному з будинків пожежа.

За його даними, по Київській області і столиці попередньо було випущено 14 ракет.

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