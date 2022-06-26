  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
  4. «Молодці, хлопці. Пишаємося»: як росіяни відреагували на обстріл Києва (фото)
рус
    Новини

    «Молодці, хлопці. Пишаємося»: як росіяни відреагували на обстріл Києва (фото)

    З-під завалів зруйнованого будинку витягли семирічну дівчинку - «Молодці, хлопці. Пишаємося»: як росіяни відреагували на обстріл Києва (фото)
    З-під завалів зруйнованого будинку витягли семирічну дівчинку
    фото: ДСНС України

    Росіяни у мережі переконують, що Київ давно треба було зрівняти з землею

    Російські окупанти уранці, 26 червня, завдали ракетного удару по Києву. Було пошкоджено три поверхи багатоповерхівки. Рятувальники ліквідовують наслідки ворожого обстрілу, є загиблі та поранені. Також зруйновано дитячий садок. Натомість росіяни в мережі привітали українців з «добрим ранком».

    «Росіяни – сила. Молодці, хлопці. Пишаємося», – відреагували «сусіди».

    Добірку від Дмитра Реплянчука із коментарями росіян опублікував також активіст Сергій Стерненко.

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    «Молодці, хлопці. Пишаємося»: як росіяни відреагували на обстріл Києва (фото)
    «Молодці, хлопці. Пишаємося»: як росіяни відреагували на обстріл Києва (фото)
    «Молодці, хлопці. Пишаємося»: як росіяни відреагували на обстріл Києва (фото)
    «Молодці, хлопці. Пишаємося»: як росіяни відреагували на обстріл Києва (фото)
    «Молодці, хлопці. Пишаємося»: як росіяни відреагували на обстріл Києва (фото)

    Так, звичайні росіяни упевнені, що Київ давно треба було зрівняти з землею та радіють, що до столиці України «нарешті добралися».

    Як повідомлялося, окупанти обстріляли Київ із літаків Ту-95 і Ту-160 ракетами Х101, які можуть літати на відстань до 5,5 тисячі кілометрів. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

    Як відомо, вранці 26 червня у Києві пролунали вибухи. Мешканці міста повідомляли про кілька гучних звуків.

    Також депутат Олексій Гончаренко повідомив, що в Шевченківському районі у людей побились вікна та потріскалися підвіконня. В одному з будинків пожежа.

    За його даними, по Київській області і столиці попередньо було випущено 14 ракет.

    Читайте також:
    Теги: пожежа росія окупанти Київ ЗСУ депутат війна Велика сімка Олексій Гончаренко обстріл рятувальники Україна дитячий садок окупація Сергій Стерненко #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    «Молодці, хлопці. Пишаємося»: як росіяни відреагували на обстріл Києва (фото)