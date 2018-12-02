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    Молодик посварився на зупинці у Києві із чоловіком і пограбував його

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    <p>За скоєне підозрюваному загрожує до чотирьох років позбавлення волі</p> - Молодик посварився на зупинці у Києві із чоловіком і пограбував його

    За скоєне підозрюваному загрожує до чотирьох років позбавлення волі

    Зловмисник втік, вихопивши з рук потерпілого ґаджет

    У столиці оперативники затримали чоловіка за пограбування перехожого. Про це інформує поліція Києва.

    До чергової частини Деснянського управління поліції від чоловіка надійшло повідомлення про те, що невідомий відібрав у нього мобільний телефон. На виклик виїхала слідчо-оперативна група.

    Начальник відділу поліції №1 Деснянського управління поліції Олег Дробот розповів, що на зупинці громадського транспорту між двома чоловіка виникла сварка. Один із них намагався викликати поліцію, але зловмисник вихопив мобільний телефон і втік.

    «Правоохоронці провели ряд оперативно-пошукових заходів та затримали грабіжника за місцем його проживання. Ним виявився 22-річний киянин», - додав начальник відділу.

    Слідчим відділом Деснянського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України, фігуранту оголошено про підозру. За скоєне чоловіку загрожує до чотирьох років позбавлення волі.

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