Молодик посварився на зупинці у Києві із чоловіком і пограбував його



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За скоєне підозрюваному загрожує до чотирьох років позбавлення волі

Зловмисник втік, вихопивши з рук потерпілого ґаджет

У столиці оперативники затримали чоловіка за пограбування перехожого. Про це інформує поліція Києва.

До чергової частини Деснянського управління поліції від чоловіка надійшло повідомлення про те, що невідомий відібрав у нього мобільний телефон. На виклик виїхала слідчо-оперативна група.

Начальник відділу поліції №1 Деснянського управління поліції Олег Дробот розповів, що на зупинці громадського транспорту між двома чоловіка виникла сварка. Один із них намагався викликати поліцію, але зловмисник вихопив мобільний телефон і втік.

«Правоохоронці провели ряд оперативно-пошукових заходів та затримали грабіжника за місцем його проживання. Ним виявився 22-річний киянин», - додав начальник відділу.

Слідчим відділом Деснянського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України, фігуранту оголошено про підозру. За скоєне чоловіку загрожує до чотирьох років позбавлення волі.