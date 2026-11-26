У Вишгородському районі, в селі Старі Петрівці, на нерегульованому пішохідному переході 17-річна дівчина потрапила під колеса авто BMW X5. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ГУ Нацполіції в Київській області.

За даними поліції, у Старих Петрівцях 51-річний водій, керуючи автомобілем BMW X5 здійснив наїзд на дівчину, яка переходила проїзну частину дороги по нерегульованому пішохідному переходу.

Внаслідок ДТП 17-річну постраждалу з тілесними ушкодженнями було госпіталізовано.

Слідчі слідчого управління поліції Київщини розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілій тяжкі тілесні ушкодження (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, у Білій Церкві на Київщині водій легковика здійснив наїзд на двох пішоходів, які переходили дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. Унаслідок автопригоди постраждали 39-річний чоловік та 11-річна дитина – обох госпіталізували. За попередніми даними правоохоронців, 40-річний водій автомобіля Hyundai Sonata виконував поворот ліворуч, не надав переваги в русі людям на нерегульованому переході та збив їх.

Раніше у Києві правоохоронці повідомили про підозру 23-річному водію автомобіля Toyota Prius, який на пішохідному переході збив дитячий візочок із чотиримісячним немовлям. Унаслідок аварії дівчинка дістала тяжкі травми та наразі перебуває в реанімації.