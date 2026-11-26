Пожежа почалася після того, як рятувальники відзвітували про ліквідацію пожеж, спричинених нічною атакою ворога

У Києві на лівому березі вранці 26 листопада зафіксували сильне задимлення. Стовп густого чорного диму видно здалеку з різних точок міста. Про це повідомляє «Главком».

За попередніми даними, займання виникло близько 8:00. Наразі офіційної інформації від рятувальників про причини пожежі та її локацію немає.

Стовп диму видно з різних точок міста фото: glavcom.ua

Водночас близько сьомої ранку у столиці оголошували дронову загрозу. Чи пов’язане нинішнє займання з ворожою атакою, наразі також невідомо.

Крім того, за годину до появи нового задимлення в ДСНС Києва звітували про повну ліквідацію всіх пожеж, які виникли внаслідок нічної російської атаки на столицю. Зокрема, вночі 26 листопада ворог атакував Деснянський район міста – там сталися пожежі та руйнування у нежитлових будівлях за двома адресами.

Нагадаємо, внаслідок нічного обстрілу Києва постраждали семеро людей, їх передали медикам. Також рятувальники евакуювали чотирьох мешканців, серед яких двоє дітей.