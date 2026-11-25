Столичні поліцейські затримали жінку за підозрою у крадіжці близько 70 тис. грн

У Солом’янському районі Києва поліцейські затримали жінку за підозрою у крадіжці 67 500 гривень у працівниці місцевого ательє. Зловмисниці загрожує до восьми років ув’язнення. Про це повідомила поліція Києва, інформує «Главком»

Як встановили правоохоронці, відвідувачка ательє випадково почула телефонну розмову 55-річної швачки. Працівниця розповідала співрозмовнику, що має при собі велику суму готівки та збирається віднести її до пункту обміну валют.

Скориставшись моментом, коли швачка ненадовго вийшла з приміщення, зловмисниця дістала з її сумки 67,5 тис. грн і втекла.

Оперативники карного розшуку, поліцейські Солом’янського управління та фахівці кримінального аналізу швидко встановили особу підозрюваної. Нею виявилася раніше судима за майнові злочини киянка. Її розшукали та затримали, вилучивши частину викраденої готівки.

Слідчі повідомили фігурантці про підозру за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка, вчинена повторно в умовах воєнного стану). Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, поліцейські Голосіївського району столиці завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт щодо 33-річного киянина, який викрав обладнання резервного живлення з торговельного кіоску. Інцидент стався у вересні на території експоцентру ВДНГ. До правоохоронців звернулася продавчиня кіоску та повідомила про зникнення інвертора з акумуляторною батареєю вартістю понад 62 тисячі гривень, який використовували під час відключень світла.