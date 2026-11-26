Увечері 25 листопада російські терористи вдарили по Києву балістичними ракетами. Унаслідок цього постраждали люди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Київську міську військову адміністрацію.

«Унаслідок нічної ворожої атаки на столицю постраждало семеро людей», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ввечері 25 листопада російські окупанти атакували Київ балістичними ракетами. У Деснянському районі столиці ворожий удар припав на будівлю на території промзони.

До слова, вранці 26 листопада російська терористична армія атакувала Харків. Унаслідок цього постраждали люди.

Також реактивні шахеди вдарили по Кривому Рогу, де зафіксовано значні руйнування.