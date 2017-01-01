Столична влада повідомила, чим буде займатися «муніципальна охорона»

«Муніципальна охорона» забезпечить якісну охорону комунального майна»

Ми очікуємо, що економічний ефект від створення комунального підприємства «Муніципальна охорона» буде позитивним. Однак, прибутковість для цього підприємства є другорядним завданням. Так перший заступник голови КМДА Геннадій Пліс прокоментував питання про створення «Муніципальної охорони». Про це інформує прес-служба КМДА,



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«Муніципальна охорона» забезпечить якісну охорону комунального майна»

Ми очікуємо, що економічний ефект від створення комунального підприємства «Муніципальна охорона» буде позитивним. Однак, прибутковість для цього підприємства є другорядним завданням. Так перший заступник голови КМДА Геннадій Пліс прокоментував питання про створення «Муніципальної охорони».

Про це інформує прес-служба КМДА, повідомляє «Главком».

«Головне – висока якість охорони, надійність, а також працевлаштування та соціальний захист учасників АТО. Найкраще, що вони вміють робити, – це охороняти. І для них це одна з можливостей реалізувати себе», – переконаний перший заступник голови КМДА.

Нагадаємо, що у вересні цього року Київрада підтримала створення комунального підприємства «Муніципальна охорона». Його основною метою є забезпечення належної охорони комунального майна киян.

«Створення «Муніципальної охорони» забезпечить якісну охорону комунального майна та, власне, киян. А крім того, дозволить створити робочі місця, зокрема для тих, хто повертається із зони конфлікту і хоче використовувати свої здібності задля суспільної користі», – підкреслив Геннадій Пліс.