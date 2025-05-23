Майно «Батальйону Монако». Активи Богуслаєва-молодшого працюватимуть на державу

СБУ справді добилась прориву у справах «батальйону Монако»

Останніми місяцями побільшало новин про затримання за кордоном біглих олігархів та чиновників. Найбільш знакове, напевно, затримання у Монако місцевими правоохоронцями у співпраці з СБУ молодшого Богуслаєва – сина і «поплічника» власника «Мотор Січі» В'ячеслава Богуслаєва. Те, що батько був викритий Службою Безпеки за зраду і сидів в Україні за ґратами, сина не особливо хвилювало. Людина, ні в чому собі не відмовляючи, проживала і «прожигала» у Монако награбоване в Україні. Але добрі новини про Богуслаєва-молодшого почали приходити одна за одною.

Слідом за інформацією про затримання у Монако, стало відомо, що за матеріалами СБУ арештовано активи Богуслаєва-молодшого на пів мільярда гривень. Міжнародне розслідування виявило всю приховану нерухомість, яку фігуранти використовували у тіньових схемах. Йдеться про 62 об’єкти комерційної та житлової нерухомості в Україні, корпоративні права на 18 українських компаній та акції 2-х вітчизняних акціонерних товариств.

Серед арештованих активів – цехи зі складання вертольотів, завод з виробництва шліфувального устаткування і десятки об’єктів «Мотор Січі», які Богуслаєви незаконно відчужили на свою користь. Гляньте на перелік цих об’єктів. Частина з них – стратегічні підприємства, які пов’язані з ВПК. Тепер заарештоване майно буде працювати на обороноздатність нашої держави. Тобто робота СБУ тут направлена не тільки на справедливе покарання негідників, але і на повернення державі їх активів.

Ще один важливий аспект: ця справа справді знакова. У «бійців батальйону Монако» по всьому світу почалась паніка після затримання Богуслаєва-молодшого. І можна спрогнозувати, що їх чекає попереду – це арешт. І їх самих, і їхнього майна. А тут, повірте, мова буде йти про мільярди гривень. Що ж до відомства Малюка, то воно вкотре нагадало: всім доведеться відповідати за свої вчинки незалежно від країни перебування. І системна робота вже дає результат.

Бачимо, що Служба справді добилась прориву у справах «батальйону Монако». Сподіваюсь, що для його «бійців» нарешті прийшов час платити по рахунках. І ці рахунки значно дорожчі ніж на європейських курортах.