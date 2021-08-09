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    На Байковій горі в Києві відновлять Стіну пам’яті, яку радянська влада залила бетоном

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    14 років автори створювали унікальну будівлю Залів прощання і Стіну пам'яті - На Байковій горі в Києві відновлять Стіну пам’яті, яку радянська влада залила бетоном
    14 років автори створювали унікальну будівлю Залів прощання і Стіну пам'яті
    Фото: скріншот із відео АРВМ

    Роботи з відновлення барельєфів розпочнуться вже цього тижня

    11 серпня стартують роботи з відновлення Стіни Пам’яті – монументальної серії барельєфів авторства Ади Рибачук і Володимира Мельниченка на Байковій горі. Про це повідомляє фонд збереження спадщини митців АРВМ.

    Спочатку для «оживлення» барельєфів робітники повинні відбійним молотком знести зовнішній шар бетону. Потім – зрізати металеву сітку. Третій етап – найважчий: потрібно видалити залишки «зайвого» бетону, не пошкодивши при цьому барельєф. Відновлене зображення мають пофарбувати, як було заплановано митцями від самого початку, писало «Радіо свобода».

    В сюжетах рельєфів – епічне єднання людини та світу від початку до майбуття. Фігури, втілені на Стіні, мали підтримати й розрадити тих, хто прийшов проститися зі своїми близькими. Адам і Єва, людина і звір, Ікар і Прометей, війна і мир – теми, що супроводжують людство споконвічно.

    1982-го року, коли Стіна була майже готова, радянська влада поховала рельєфи під шаром бетону, як такі, що не відповідали принципам соціалістичного реалізму.

    У 2018 році, в рамках фестивалю Art Week Kyiv, було розпочато відкриття композиції «Оборона Вітчизни»: тоді вдалося розчистити 6 кв. м. Зараз планується розкрити всю фігуру жінки, яка трубить у горн, закликаючи ставати на захист країни під час війни. Ця ініціатива нарешті явить Україні та світові втрачений шедевр і тим самим запустить процес відновлення колективної пам’яті.

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    На Байковій горі в Києві відновлять Стіну пам’яті, яку радянська влада залила бетоном
    На Байковій горі в Києві відновлять Стіну пам’яті, яку радянська влада залила бетоном
    На Байковій горі в Києві відновлять Стіну пам’яті, яку радянська влада залила бетоном

    Ініціатори – Фонд збереження культурної спадщини АРВМ та арт-фундація «Дукат».

    Розкриття фрагменту Стіни Пам’яті відбувається за сприяння міської влади та завдяки представникам бізнесу та небайдужим киянам.

    Теги: Київ мистецтво пам'ятник цвинтар
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    На Байковій горі в Києві відновлять Стіну пам’яті, яку радянська влада залила бетоном