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На Берестейському проспекті у столиці ускладнено рух транспорту

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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На Берестейському проспекті у столиці ускладнено рух транспорту
ДТП на Берестейському проспекті
фото: Патрульна поліція

Рух транспорту ускладнений у напрямку центральної частини столиці з метро «Шулявська»

У Києві неподалік станції метро «Шулявська» сталася дорожньо-транспортна пригода. У зв’язку з цим ускладнено рух транспорту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Патрульну поліцію Києва.

«До уваги учасників дорожнього руху. У звʼязку з ДТП на проспекті Берестейському, неподалік станції метро «Шулявська», рух транспорту ускладнений у напрямку центральної частини міста», – йдеться в повідомленні.

Громадян просять врахувати цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки.

Нагадаємо, у ніч проти 2 березня під час комендантської години в Києві сталась дорожньо-транспортна пригода.  Правоохоронці затримали нетверезого кермувальника KIA, який спричинив ДТП та травмував трьох своїх пасажирів.

Близько 2:00 рухаючись на Берестейському проспекті, 34-річний водій легковика не впорався з керуванням та скоїв зіткнення з вантажним автомобілем MAN, який рухався у попутному напрямку.

4 березня на площі Дарницькій у Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобілів Honda та Chevrolet, у результаті аварії остання автівка перекинулася. 

Також в Оболонському районі столиці 25 лютого сталася дорожньо-транспортна пригода за участю нетверезого водія позашляховика Dodge.

До слова, 5 березня на Львівщині зіткнувся автобус та вантажівка. Відомо про одного загиблого та 16 травмованих. 

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Теги: ДТП метро поліція Київ

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