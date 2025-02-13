У Мюнхені автомобіль в'їхав у натовп: є багато поранених (фото)

Очевидці стверджують, що після наїзду на натовп було чути постріли

Вранці 13 лютого у Мюнхені, Німеччина, автомобіль врізався в натовп. Внаслідок чого постраждали щонайменше 15 осіб. Про це повідомляє Bild.

Зазначається, що інцидент стався в центрі міста, неподалік від центрального залізничного вокзалу, на перетині вулиць Дахауер і Зайдле. За даними німецьких ЗМІ, автомобіль в’їхав у групу учасників страйку.

фото: Jakob Mell

Поліція підтвердила наявність постраждалих, а на місці події працюють медики. Очевидці стверджують, що після наїзду було чути постріли.

Згодом правоохоронці повідомили, що водія затримали на місці, і наразі він не становить загрози.

Нагадаємо, у грудні у німецькому місті Магдебург автомобіль в'їхав у натовп на різдвяному ярмарку. Про це повідомляє Bild. За даними Рятувальної служби Магдебурга, внаслідок наїзду на натовп на Різдвяному ярмарку постраждали від 60 до 80 осіб.