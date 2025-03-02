Водій напідпитку під час комендантської години влаштував ДТП в Києві: є постраждалі (фото)

Поліція встановило, що 34-річний водій легковика не впорався з керуванням та скоїв зіткнення з вантажним автомобілем MAN, який рухався у попутному напрямку

У ніч проти 2 березня під час комендантської години в Києві сталась дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу поліції Києва.

«Правоохоронці затримали нетверезого кермувальника KIA, який спричинив ДТП та травмував трьох своїх пасажирів», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що близько 2:00 рухаючись на Берестейському проспекті, 34-річний водій легковика не впорався з керуванням та скоїв зіткнення з вантажним автомобілем MAN, який рухався у попутному напрямку.

«Внаслідок удару тілесні ушкодження отримали винуватець автопригоди, який перебував напідпитку (2,1 проміле), та троє його пасажирів, яких з тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості було госпіталізовано до лікарні», – пишуть в поліції.

Слідчі затримали порушника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Кримінальне провадження розпочато за ч. 1 ст. 286-1 ККУ – порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами в стані спʼяніння.

Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Оболонському районі столиці 25 лютого сталася дорожньо-транспортна пригода за участю нетверезого водія позашляховика Dodge.

Попередньо правоохоронці встановили, що 43-річний керманич крососвера сів за кермо напідпитку (1,49 проміле) та, рухаючись на перехресті з круговим рухом, не впорався з керуванням та виїхав за межі проїзної частини на другорядну вулицю, де зіткнувся з автомобілем Peugeot. Від удару останній транспортний засіб відкинуло у припарковані поруч автомобілі Seat та Opel. Внаслідок ДТПпостраждав 60-річний водій Peugeot, його з травмою голови та переломом пальця руки госпіталізували.