Головна Київ Новини
search button user button menu button

Водій напідпитку під час комендантської години влаштував ДТП в Києві: є постраждалі (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Водій напідпитку під час комендантської години влаштував ДТП в Києві: є постраждалі (фото)
ДТП трапилась близько 2:00 на Берестейському проспекті
фото: Нацполіція

Поліція встановило, що 34-річний водій легковика не впорався з керуванням та скоїв зіткнення з вантажним автомобілем MAN, який рухався у попутному напрямку

У ніч проти 2 березня під час комендантської години в Києві сталась дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу поліції Києва.

«Правоохоронці затримали нетверезого кермувальника KIA, який спричинив ДТП та травмував трьох своїх пасажирів», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що близько 2:00 рухаючись на Берестейському проспекті, 34-річний водій легковика не впорався з керуванням та скоїв зіткнення з вантажним автомобілем MAN, який рухався у попутному напрямку.

«Внаслідок удару тілесні ушкодження отримали винуватець автопригоди, який перебував напідпитку (2,1 проміле), та троє його пасажирів, яких з тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості було госпіталізовано до лікарні», – пишуть в поліції.

Слідчі затримали порушника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Кримінальне провадження розпочато за ч. 1 ст. 286-1 ККУ – порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами в стані спʼяніння.

Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Оболонському районі столиці 25 лютого сталася дорожньо-транспортна пригода за участю нетверезого водія позашляховика Dodge.

Попередньо правоохоронці встановили, що 43-річний керманич крососвера сів за кермо напідпитку (1,49 проміле) та, рухаючись на перехресті з круговим рухом, не впорався з керуванням та виїхав за межі проїзної частини на другорядну вулицю, де зіткнувся з автомобілем Peugeot. Від удару останній транспортний засіб відкинуло у припарковані поруч автомобілі Seat та Opel. Внаслідок ДТПпостраждав 60-річний водій Peugeot, його з травмою голови та переломом пальця руки госпіталізували.

Читайте також:

Теги: ДТП водій Київ комендантська година

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Внаслідок ДТП постраждав 60-річний водій Peugeot, його з травмою голови та переломом пальця руки госпіталізували
На Оболоні затримано нетверезого водія, який вчинив ДТП із постраждалим
25 лютого, 17:34
За попередньою інформацією водія було деблоковано перхожими до прибуття підрозділів та передано медикам
У Києві зіткнулись Toyota та вантажівка Volvo, водія з легковика дістали очевидці
25 лютого, 08:34
Аварія трапилася на одній із вулиць міста Васильків
Під Києвом водій легковика в’їхав у зупинку та врізався у маршрутку
21 лютого, 15:36
Правоохоронці закликають водіїв бути уважними на дорозі та неухильно дотримуватися правил дорожнього руху
На Броварщині сталася ДТП, постраждала 70-річна жінка
20 лютого, 10:04
14 людей отримали поранення, зокрема четверо дітей, повідомив співробітник місцевої лікарні
У Болівії автобус впав з 800-метрової висоти. Відомо про понад 30 загиблих
18 лютого, 08:49
Наслідки аварії на Житомирщині
На Житомирщині сталася ДТП, рух на трасі М-06 у напрямку Києва перекрито
15 лютого, 12:36
ДТП сталась на автодорозі М-07 неподалік села Микуличі
На Київщині водійка Mercedes спричинила смертельну ДТП
15 лютого, 09:19
Винуватець автопригоди намагався втекти, однак його затримали перехожі та передали працівникам поліції
Збив дівчину на тротуарі та втік з місця події: у Києві затримано нетверезого водія
11 лютого, 11:18
Згорівлий вщент автобус
У Мексиці в автокатастрофі загинула 41 людина
10 лютого, 04:25

Новини

Водій напідпитку під час комендантської години влаштував ДТП в Києві: є постраждалі (фото)
Водій напідпитку під час комендантської години влаштував ДТП в Києві: є постраждалі (фото)
Столицю накрив густий туман: поліція звернулась з проханням до киян (фото)
Столицю накрив густий туман: поліція звернулась з проханням до киян (фото)
У Києві значно погіршилась якість повітря
У Києві значно погіршилась якість повітря
У Києві працює ППО
У Києві працює ППО
У Києві повітряна тривога тривала менше години
У Києві повітряна тривога тривала менше години
Культурні події у Києві: календар на тиждень 3-9 березня
Культурні події у Києві: календар на тиждень 3-9 березня

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
177K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 березня: ситуація на фронті
136K
Прощена неділя 2025: традиції, як просити пробачення, молитва та заборони
87K
Залужний зустрівся із Зеленським у Лондоні
85K
Стало відомо, куди підуть гроші, які українці зібрали «на ядерку»
62K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 березня 2025
54K
Збір «на ядерку»: після України найбільше донатять жителі США

Новини

2 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
1 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Емоційна зустріч Зеленського та Трампа, звільнення у Кабміні та КМДА. Головне за 28 лютого
28 лютого, 21:07
«Укренерго» повертає відключення для деяких споживачів. Графік на 1 березня
28 лютого, 18:35
У Києві та кількох областях запроваджено екстрені відключення світла (оновлено)
28 лютого, 17:42
28 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
28 лютого, 00:01

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua