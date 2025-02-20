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На Броварщині сталася ДТП, постраждала 70-річна жінка

Ірина Міллер
glavcom.ua
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На Броварщині сталася ДТП, постраждала 70-річна жінка
Правоохоронці закликають водіїв бути уважними на дорозі та неухильно дотримуватися правил дорожнього руху
фото: Національна поліція України/Facebook

36-річний водій автомобіля Lexus, виконуючи обгін, зіткнувся з автомобілем Skoda, який повертав ліворуч

У селищі Калинівка Броварського району Київської області сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої постраждала 70-річна жінка. Про це розповіли у поліції Київської області. 

Зазначається, що 36-річний водій автомобіля Lexus, виконуючи обгін, зіткнувся з автомобілем Skoda, який повертав ліворуч. Внаслідок цього 70-річна пасажирка Lexus отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована.

Аварія трапилась в селищі Калинівка 18 лютого, близько 9 ранку
Аварія трапилась в селищі Калинівка 18 лютого, близько 9 ранку
фото: Національна поліція України/Facebook

«За цим фактом розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами)», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці закликають водіїв бути уважними на дорозі та неухильно дотримуватися правил дорожнього руху.

Нагадаємо, 16 лютого, у місті Гостомель Бучанського району трапилася аварія. Як повідомляється, попередньо правоохоронці встановили, що 59-річний мешканець міста Ірпінь, керуючи автомобілем Nissan, здійснив наїзд на малолітню дитину, яка переходила дорогу по пішохідному переходу. Внаслідок ДТП, 13-річну дівчинку госпіталізовано до медичного закладу із травмами. Слідчі Бучанського управління поліції розпочали досудове розслідування за даним фактом (ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України). 

Також у січні у місті Вараш Рівненської області водій наїхав на маму з дитиною у візку, що переходили дорогу нерегульованим пішохідним переходом. Немовля загинуло.

Теги: водій розслідування жінка Skoda Lexus Київщина ДТП

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