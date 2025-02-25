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ДТП на столичній Оболоні: автівка перелетіла клумбу і вилетіла на пішохідний перехід (відео)

Ірина Міллер
glavcom.ua
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ДТП на столичній Оболоні: автівка перелетіла клумбу і вилетіла на пішохідний перехід (відео)
Інформація про постраждалих уточнюється
фото з відкритих джерел

Зі слів очевидців, винуватець ДТП перебував у стані алкогольного сп'яніння

На столичній Оболоні легковий автомобіль темного кольору внаслідок дорожньо-транспортної пригоди перелетів клумбу, понівечив припарковане поряд інше авто і вилетів на пішохідний перехід. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві пабліки. 

Як можна побачити на відео, аварія трапилася в Оболонському районі столиці, на вулиці Левка Лук'яненка, 18.

Як повідомляють на відео очевидці події, автівка перелетіла клумбу і вилетіла на дорогу, де вдарила автомобіль Peugeot білого кольору. Зі слів очевидців, винуватець ДТП перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Після того, як автівка зупинилася, чоловіки витягли водія з-за керма, до нього підійшла жінка зі словами: «Ти що зробив? Ти мене збив!». Очевидці аварії поклали винуватця ДТП на землю і викликали поліцію. 

Інформація про постраждалих уточнюється. На місці пригоди вже працюють медики. 

Нагадаємо, в Оболонському районі Києва легковий автомобіль Toyota зіткнувся з вантажівкою Volvo. За словами рятувальників, у результаті зіткнення водій легкового авто опинився заблокованим всередині, його деблокували перехожі і передали медикам.

Теги: ДТП Київ автомобіль

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