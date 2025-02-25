ДТП на столичній Оболоні: автівка перелетіла клумбу і вилетіла на пішохідний перехід (відео)
Зі слів очевидців, винуватець ДТП перебував у стані алкогольного сп'яніння
На столичній Оболоні легковий автомобіль темного кольору внаслідок дорожньо-транспортної пригоди перелетів клумбу, понівечив припарковане поряд інше авто і вилетів на пішохідний перехід. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві пабліки.
Як можна побачити на відео, аварія трапилася в Оболонському районі столиці, на вулиці Левка Лук'яненка, 18.
Як повідомляють на відео очевидці події, автівка перелетіла клумбу і вилетіла на дорогу, де вдарила автомобіль Peugeot білого кольору. Зі слів очевидців, винуватець ДТП перебував у стані алкогольного сп'яніння.
Після того, як автівка зупинилася, чоловіки витягли водія з-за керма, до нього підійшла жінка зі словами: «Ти що зробив? Ти мене збив!». Очевидці аварії поклали винуватця ДТП на землю і викликали поліцію.
Інформація про постраждалих уточнюється. На місці пригоди вже працюють медики.
Нагадаємо, в Оболонському районі Києва легковий автомобіль Toyota зіткнувся з вантажівкою Volvo. За словами рятувальників, у результаті зіткнення водій легкового авто опинився заблокованим всередині, його деблокували перехожі і передали медикам.
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