ДТП на столичній Оболоні: автівка перелетіла клумбу і вилетіла на пішохідний перехід (відео)

Зі слів очевидців, винуватець ДТП перебував у стані алкогольного сп'яніння

На столичній Оболоні легковий автомобіль темного кольору внаслідок дорожньо-транспортної пригоди перелетів клумбу, понівечив припарковане поряд інше авто і вилетів на пішохідний перехід. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві пабліки.

Як можна побачити на відео, аварія трапилася в Оболонському районі столиці, на вулиці Левка Лук'яненка, 18.

Як повідомляють на відео очевидці події, автівка перелетіла клумбу і вилетіла на дорогу, де вдарила автомобіль Peugeot білого кольору. Зі слів очевидців, винуватець ДТП перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Після того, як автівка зупинилася, чоловіки витягли водія з-за керма, до нього підійшла жінка зі словами: «Ти що зробив? Ти мене збив!». Очевидці аварії поклали винуватця ДТП на землю і викликали поліцію.

Інформація про постраждалих уточнюється. На місці пригоди вже працюють медики.

Нагадаємо, в Оболонському районі Києва легковий автомобіль Toyota зіткнувся з вантажівкою Volvo. За словами рятувальників, у результаті зіткнення водій легкового авто опинився заблокованим всередині, його деблокували перехожі і передали медикам.