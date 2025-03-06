На Львівщині сталася смертельна аварія з перекиданням вантажівки

В аварії постраждали діти віком один рік, сім, десять, і сімнадцять років

На Львівщині зіткнувся автобус та вантажівка. Відомо про одного загиблого та 16 травмованих. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Львівщини.

Так, дорожньо-транспортна пригода сталася 5 березня, близько 18.00, на автодорозі «Київ-Чоп» поблизу села Заклад Стрийського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, відбулося зіткнення автобуса Еталон, яким керував 62-річний мешканець Стрийського району, та вантажівки DAF під керуванням 54-річного жителя Херсона.

фото: Поліція Львівської області

Від отриманих внаслідок ДТП травм водій автобуса загинув на місці події. Водій вантажівки та 15 пасажирів автобуса: дівчатка віком один рік, сім, десять, і сімнадцять років, десять жінок віком від 19 до 64 років, а також 37-річний чоловік – усі жителі Стрийського району – отримали тілесні ушкодження та були доставлені до медичних закладів.

фото: Поліція Львівської області

За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Нагдаємо, 4 березня на площі Дарницькій у Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобілів Honda та Chevrolet, у результаті аварії остання автівка перекинулася.

Нагадаємо, у ніч проти 2 березня під час комендантської години в Києві сталась дорожньо-транспортна пригода. Правоохоронці затримали нетверезого кермувальника KIA, який спричинив ДТП та травмував трьох своїх пасажирів. Зазначається, що близько 2:00 рухаючись на Берестейському проспекті, 34-річний водій легковика не впорався з керуванням та скоїв зіткнення з вантажним автомобілем MAN, який рухався у попутному напрямку.

Також в Оболонському районі столиці 25 лютого сталася дорожньо-транспортна пригода за участю нетверезого водія позашляховика Dodge.

Попередньо правоохоронці встановили, що 43-річний керманич кросовера сів за кермо напідпитку (1,49 проміле) та, рухаючись на перехресті з круговим рухом, не впорався з керуванням та виїхав за межі проїзної частини на другорядну вулицю, де зіткнувся з автомобілем Peugeot. Від удару останній транспортний засіб відкинуло у припарковані поруч автомобілі Seat та Opel. Внаслідок ДТП постраждав 60-річний водій Peugeot, його з травмою голови та переломом пальця руки госпіталізували.