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На Житомирщині сталася ДТП, рух на трасі М-06 у напрямку Києва перекрито

Іванна Гончар
glavcom.ua
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На Житомирщині сталася ДТП, рух на трасі М-06 у напрямку Києва перекрито
Наслідки аварії на Житомирщині
фото: Патрульна поліція України

Станом на 10:45 – рух однією смугою в напрямку міста Київ відновлено

Поблизу села Ставище, що в Житомирській області сталась дорожньо-транспортна пригода на 72 км автодороги М-06 Київ – Чоп. Рух транспорту в напрямку міста Києва перекрито. Про це повідомляє Патрульна поліція України.

Об'їзд автопригоди, здійснюється через село Ставище. Патрульні забезпечують безпеку та регулювання дорожнього руху.

На місці працюють всі відповідні служби.

«Водії, плануйте маршрут своєї поїздки з урахуванням цієї інформації. Будьте уважними за кермом, неухильно дотримуйтесь правил дорожнього руху та заважайте на погодні умови», – пишуть у відомстві.

Станом на 10:45 – рух однією смугою в напрямку міста Київ відновлено.

До слова, близько п'ятої ранку 15 лютого автобус Київ-Кишинів потрапив у ДТП в Молдові. Внаслідок аварії постраждали 16 осіб. 

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Теги: ДТП Київ поліція

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