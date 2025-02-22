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У столиці Hyundai врізався в маршрутку: у крові водія виявлено високий рівень алкоголю

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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У столиці Hyundai врізався в маршрутку: у крові водія виявлено високий рівень алкоголю
Внаслідок ДТП постраждала 28-річна пасажирка Hyundai
фото: Нацполіція

30-річний водій легковика, попередньо перебуваючи напідпитку, не впорався з керуванням та спочатку зіткнувся з автобусом, який порожнім стояв на зупинці, а потім з автопідйомником Iveco, який рухався у попутному напрямку

У Києві затримано керманича Hyundai, який вчора врізався у маршрутний автобус та травмував свою пасажирку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Зазначається, що автопригода трапилась вчора близько 10.45 на вулиці Кубанської України у Деснянському районі. 

У столиці Hyundai врізався в маршрутку: у крові водія виявлено високий рівень алкоголю фото 1
У столиці Hyundai врізався в маршрутку: у крові водія виявлено високий рівень алкоголю фото 2
У столиці Hyundai врізався в маршрутку: у крові водія виявлено високий рівень алкоголю фото 3
У столиці Hyundai врізався в маршрутку: у крові водія виявлено високий рівень алкоголю фото 4

«Попередньо встановлено, що 30-річний водій легковика, перебуваючи напідпитку (1,39 проміле), не впорався з керуванням та спочатку зіткнувся з автобусом, який порожнім стояв на зупинці, а потім з автопідйомником Iveco, який рухався у попутному напрямку», – йдеться в повідомленні.

Внаслідок ДТП постраждала 28-річна пасажирка Hyundai – її з переломом руки госпіталізували до медичного закладу.

Винуватцю аварії загрожує до трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, 20 лютого на одній із вулиць міста Васильків на Київщині у маршрутку врізався 47-річний водій Opel.

Чоловік спробував зупинитися на світлофорі, проте виявив несправність гальмівної системи. Внаслідок цього, легковик зіткнувся із зупинкою громадського транспорту, після чого автомобіль відкинуло на маршрутне таксі Volkswagen.

Потерпілих пасажира Opel та двох пасажирів маршрутного таксі госпіталізовано до медичного закладу.д

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Теги: ДТП водій автомобіль автобус Київ алкоголь поліція

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