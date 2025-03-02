У Полтаві маршрутка потрапила в аварію: серед постраждалих діти

ВАЗ-2109 зіткнувся з маршруткою у Полтаві

Вчора, 1 березня, близько 19:10 у Полтаві зіткнулись маршрутка та автомобіль ВАЗ-2109. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу поліції області.

За попередньою інформацією слідства, автомобіль ВАЗ-2109, під керуванням водія 1994 року народження, зіткнувся із маршрутним таксі «Рута 25», яким керував водій 1986 року народження.

«Унаслідок ДТП тілесні ушкодження отримав водій та пасажир легковика (1981 року народження), а також двоє неповнолітніх пасажирки (2010 року народження) маршрутного таксі», – йдеться в повідомленні.

Постраждалих госпіталізовано до лікарні.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції під процесуальним керівництвом прокуратури розпочато кримінальне провадження за кваліфікуючими ознаками частини 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у ніч проти 2 березня під час комендантської години в Києві сталась дорожньо-транспортна пригода.

Зазначається, що близько 2:00 рухаючись на Берестейському проспекті, 34-річний водій легковика не впорався з керуванням та скоїв зіткнення з вантажним автомобілем MAN, який рухався у попутному напрямку. Внаслідок удару тілесні ушкодження отримали винуватець автопригоди, який перебував напідпитку (2,1 проміле), та троє його пасажирів, яких з тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості було госпіталізовано до лікарні.