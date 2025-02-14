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У Мюнхені біженець в'їхав у натовп на авто: постраждало понад 30 осіб

Аліна Самойленко
glavcom.ua
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У Мюнхені біженець в'їхав у натовп на авто: постраждало понад 30 осіб
Автомобіль різко набрав швидкість і наїхав на людей
фото: dpa/Michael Fischer

Прем'єр-міністр Баварії Маркус Зедер думає, що цей інцидент, ймовірно, був навмисною атакою

У Німеччині у Мюнхені, в день відкриття конференції з питань безпеки, афганський біженець на автомобілі врізався у натовп. Постраждало щонайменше 30 осіб. Про це пише Reuters.

Повідомляється, що у четвер, 13 лютого, білий автомобіль спочатку наблизився до поліцейських машин, що супроводжували демонстрацію страйкарів, а потім різко набрав швидкість і наїхав на людей. Поліція відкрила вогонь по водію, але інформації про те, чи отримав він поранення – немає.

Правоохоронці затримали 24-річного підозрюваного, якого звати Фархад Нурі. За даними прокуратури, він уже мав проблеми із законом через наркозлочини та крадіжки. Його запит на надання притулку був відхилений, однак депортація не відбулася через нестабільну ситуацію в Афганістані.

Прем'єр-міністр Баварії Маркус Зедер заявив, що цей інцидент, ймовірно, був навмисною атакою.

Нагадуємо, у Франції 23-річний студент убив малолітню дівчинку через нервовий зрив після програшу у грі Fortnite. Про це пише Bild.

За словами прокурора, хлопець часто нервував через гру та після чергового конфлікту з іншим геймером вирішив вийти на вулицю, щоб заспокоїтися. За версією слідства, студент зустрів Луїзу, коли повертався додому, та погрожуючи ножем, привів її до лісу, маючи намір щось вкрасти або просто налякати. Але, дівчинка через паніку закричала, і він наніс їй смертельне поранення.

Раніше у Німеччині довічне ув’язнення отримав чоловік, який вбив 9-річну Валерію з Павлограда. Про це повідомляє Bild. Суд визнав, що вбивство дівчинки – особливо тяжкий злочин, тому чоловік навряд чи зможе отримати дострокове звільнення після 15 років ув'язнення. Повідомляється, що незважаючи на докази, чоловік свою провину заперечував.

9-річна Валерія зникла 3 червня 2024 року дорогою до школи. Через тиждень її тіло зі слідами насильницької смерті знайшли у лісі. У п'ятницю, 14 червня, у Празі було затримано підозрюваного у вбивстві дитини 36-річного громадянина Молдови.

Валерія приїхала до Німеччини майже одразу після початку повномасштабної війни в Україні разом із мамою, бабусею та сестрою. Її 32-річний батько Роман залишився в Україні та пішов воювати на фронт.

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Теги: ДТП Німеччина автомобіль аварія поліція депортація

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