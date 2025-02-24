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У Києві п’яний іноземець на переході збив чоловіка та намагався втекти з місця ДТП

Ірина Міллер
glavcom.ua
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У Києві п’яний іноземець на переході збив чоловіка та намагався втекти з місця ДТП
Потерпілого госпіталізували до лікарні, наразі його життю нічого не загрожує
фото: Національна поліція Києва/Facebook

Керманича позашляховика, який намагався втекти з місця події, затримали небайдужі очевидці аварії 

У Києві легковик на переході збив чоловіка, який перетинав дорогу на зелений сигнал світлофора, після чого намагався втекти з місця ДТП. Порушником виявився іноземець, який сів за кермо у стані алкогольного сп’яніння. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на відділ комунікації поліції Києва

Повідомляється, що подія відбулася в суботу у Шевченківському районі Києва. Потерпілого госпіталізували до лікарні, наразі його життю нічого не загрожує. Натомість винуватцю автопригоди загрожує до трьох років позбавлення волі.

«До поліції Києва надійшло повідомлення про те, що на пішохідному переході, на перехресті вулиць Дмитрівської та Павлівської водій джипу збив чоловіка та втік з місця аварії. На місце події виїжджали слідчі відділу розслідування ДТП Главку поліції та медики», – повідомили у поліції. 

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Керманич позашляховика намагався втекти з місця події, однак його затримали небайдужі очевидці аварії й передали поліцейським
фото: Національна поліція України/Facebook

Як встановили поліцейські, потерпілим виявився 47-річний місцевий мешканець, який перетинав дорогу по регульованому пішохідному переходу на зелений сигнал світлофора. Внаслідок наїзду автомобіля чоловік отримав різні травми та був госпіталізований медиками до лікарні, зараз його життю нічого не загрожує.

«Керманич позашляховика намагався втекти з місця події, однак його затримали небайдужі очевидці аварії й передали поліцейським. Затриманий – 25-річний іноземець, який приїхав до України на навчання. Під час перевірки на стан сп’яніння прилад «Драгер» показав 2,07 проміле, що у понад 10 раз перевищує допустиму норму», – повідомили у поліції.

Під час перевірки винуватця ДТП на стан сп’яніння прилад «Драгер» показав 2,07 проміле, що у понад 10 раз перевищує допустиму норму
Під час перевірки винуватця ДТП на стан сп’яніння прилад «Драгер» показав 2,07 проміле, що у понад 10 раз перевищує допустиму норму
фото: поліція КиєвFacebook

Слідчі затримали порушника та за процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження. Крім того, вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ст. 135 Кримінального кодексу – залишення в небезпеці. Загалом винуватцю аварії загрожує позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до п’яти років.

Нагадаємо, у Києві затримано керманича Hyundai, який вчора врізався у маршрутний автобус та травмував свою пасажирку. Попередньо встановлено, що 30-річний водій легковика, перебуваючи напідпитку (1,39 проміле), не впорався з керуванням та спочатку зіткнувся з автобусом, який порожнім стояв на зупинці, а потім з автопідйомником Iveco, який рухався у попутному напрямку. Внаслідок ДТП постраждала 28-річна пасажирка Hyundai – її з переломом руки госпіталізували до медичного закладу.

Також поліцейські Київщини розслідують обставини дорожньо-транспортної події, яка трапилася на Обухівщині. Попередньо правоохоронці встановили, що 47-річний водій Opel, при спробі зупинитися на світлофорі, виявив несправність гальмівної системи. Внаслідок цього, легковик зіткнувся із зупинкою громадського транспорту, після чого автомобіль відкинуло на маршрутне таксі Volkswagen.

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Теги: ДТП Київ алкоголь

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