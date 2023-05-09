На березі Київського водосховища знайдено тіло російського пілота (фото)

Загиблим є російський військовослужбовець, про що свідчать форма та нагрудний шеврон

У загиблого була виявлена пам'ятка пілота гелікоптера Мі-24

Командира збитого російського гелікоптера виявили сьогодні на березі Київського водосховища у Вишгороді. Про це повідомив керівник Нацполіції у Київській області Андрій Нєбитов.

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«Льотчик Ігор сплив, ймовірно, відсвяткувати 9 травня. Щось не сиділося йому вдома. «Свято – це святе!». Гарний приклад для всіх росіян. Краще сидіти вдома, ніж ставати співучасниками воєнних злочинів», – написав Нєбитов.

Як повідомили у Telegram-каналі МВС, правоохоронці встановили, що загиблим є російський військовослужбовець, про що свідчать форма та нагрудний шеврон. Також була виявлена пам'ятка пілота гелікоптера Мі-24.

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Нагадаємо, триває 440-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби противник завдав 30 ракетних, 61 авіаційного удару та здійснив 89 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура, є постраждалі.