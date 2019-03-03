Розмова про стосунки між підлітками у Харкові закінчилася вбивством



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Працівники харківської поліції оперативно затримали підозрюваного

У Харкові 16-річний юнак через ревнощі заколов свою 14-річну знайому

Поліція Харкова затримала 16-річний хлопця, який підозрюється у скоєнні вбивства 14-річної харків’янки. Про це інформує відділ комунікації поліції Харківської області.

За його даними, 2 березня о 19:03 до Холодногірського відділу поліції надійшло повідомлення від перехожого про те, що на вулиці Набережній лежить жінка зі слідами крові. Виїздом на місце події слідчо-оперативна група виявила тіло з численними ножовими пораненнями.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів працівники поліції затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України 16-річного хлопця, причетного до скоєння злочину.

Поліцейські з’ясували, що між правопорушником та загиблою раніше були стосунки. Юнак призначив колишній дівчині зустріч. Між ними виник конфлікт через її нові стосунки. Він наніс дівчині близько 10 ударів ножем по різним частинам тіла, після чого забрав її телефон та втік. Хлопець переховувався у товариша вдома.

Слідчим відкрито кримінальне провадження за п. 4, 6 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання згідно з санкцією статті передбачає довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення. На даний час вживаються першочергові слідчі і розшукові дії щодо встановлення свідків та очевидців події.

Досудове розслідування триває.