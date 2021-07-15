У Києві через скасування талончиків стався скандал у тролейбусі (фото)

Пасажир поскаржився на хамські дії водійки тролейбуса

14 липня у тролейбусі маршруту №9 (аеропорт «Київ» - станція метро «Палац спорту») стався конфлікт через те, що водійка відмовилась обілетити пасажира. Про це сам пасажир, працівник Регіональної філії «Львівська залізниця» АТ «Укрзалізниця» Володимир Бойкачев, повідомив у коментарі під дописом на Facebook-сторінці КП «Київпастранс».

«Зайшовши у тролейбус, попросив водія обілетити мене, на що агресивним тоном та на «ти» вона почала стукати руками у скло, де було написано, що з 15.07.21 р. припиняється обіг паперових разових квитків. Але, звернувши увагу на дату, з якої припиняється обіг паперових квитків, попросив водія мене обілетити, щоб уникнути штраф 160 грн, на що почув нецензурною лексикою відповідь, що обілечування не буде», – розповів пасажир.

У тролейбусі висить оголошення про припинення обігу паперових талонів із 15 липня

За його словами, на наступній зупинці водійка зупинила тролейбус та оголосила всім пасажирам про те, що їхати далі не буде, поки він не покине транспортний засіб. Далі нібито водійка зайшла до тролейбуса і почала виганяти пасажира без квитка, на що інші пасажири почали обурюватися.

«Хочу звернути увагу, що весь діалог відбувався виключно нецензурною мовою з боку водія, на що отримувала неодноразово зауваження від присутніх пасажирів», – зазначив Бойкачев.

Про цей випадок він повідомив на гарячу лінію КП «Київпастранс».

Скріншот коментаря під дописом «Київпастрансу»

Слід зазначити, що в коментарях під вказаним дописом «Київпастрансу» люди скаржаться на дії контролерів, які перевіряють оплату проїзду, та неможливість оплатити проїзд.

Нагадаємо, у Києві остаточно вийшли з обігу талони на проїзд у комунальному громадському транспорті, що можна було придбати у кондукторів. Усі поїздки тепер цифровізовано в електронні квитки.

У Києві діє понад 2 тисячі місць для поповнення транспортних карт і купівлі QR-квитків для проїзду у громадському транспорті.