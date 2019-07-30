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    На Борщагівському шляхопроводі вкладають нове трамвайне полотно (фото)

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    Ремонт трамвайного полотна на Борщагівському шляхопроводі - На Борщагівському шляхопроводі вкладають нове трамвайне полотно (фото)
    Ремонт трамвайного полотна на Борщагівському шляхопроводі
    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    Ремонтні роботи на шляхопроводі у розпалі

    На Борщагівському шляхопроводі ведеться ремонт трамвайного полотна.

    Від початку ремонтних робіт на двох прольотах шляхопроводу залили плиту під трамвайну колію.

    Як повідомляє кореспондент «Главкома», у вівторок, 30 липня, на шляхопроводі почали вкладати нові трамвайні рейки.

    Дорожники планують до кінця вересня відновити трамвайний рух.

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    На Борщагівському шляхопроводі вкладають нове трамвайне полотно (фото)
    На Борщагівському шляхопроводі вкладають нове трамвайне полотно (фото)
    На Борщагівському шляхопроводі вкладають нове трамвайне полотно (фото)
    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    Нагадаємо, з 22 червня розпочато капітальний ремонт Борщагівського шляхопроводу. Першим етапом робіт буде ремонт трамвайного полотна, тротуарів та проїзної частини у напрямку центру міста, який планується завершити до кінця поточного року. Варто зазначити, що ремонтні роботи по трамвайному полотну – це першочергова задача, аби якнайшвидше відновити рух трамваїв. З початком нового дорожньо-будівельного сезону 2020 року буде розпочато другий етап робіт – ремонт проїзної частини і тротуарів у напрямку Кільцевої дороги.

    У «Київавтодорі» повідомили, що на Борщагівському шляхопроводі у Києві ремонтні роботи тривають цілодобово.

    А в соцмережі показали жахливий стан мосту, який відкрився після початку ремонту.

    29 липня дорожники показали, що зроблено від початку ремонтних робіт.

    Як повідомив мер в інтерв’ю «Главкому»у столиці 75 мостів знаходяться в передаварійному стані. 

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