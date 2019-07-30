На Борщагівському шляхопроводі вкладають нове трамвайне полотно (фото)



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Ремонт трамвайного полотна на Борщагівському шляхопроводі Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Ремонтні роботи на шляхопроводі у розпалі

На Борщагівському шляхопроводі ведеться ремонт трамвайного полотна.

Від початку ремонтних робіт на двох прольотах шляхопроводу залили плиту під трамвайну колію.

Як повідомляє кореспондент «Главкома», у вівторок, 30 липня, на шляхопроводі почали вкладати нові трамвайні рейки.

Дорожники планують до кінця вересня відновити трамвайний рух.

Нагадаємо, з 22 червня розпочато капітальний ремонт Борщагівського шляхопроводу. Першим етапом робіт буде ремонт трамвайного полотна, тротуарів та проїзної частини у напрямку центру міста, який планується завершити до кінця поточного року. Варто зазначити, що ремонтні роботи по трамвайному полотну – це першочергова задача, аби якнайшвидше відновити рух трамваїв. З початком нового дорожньо-будівельного сезону 2020 року буде розпочато другий етап робіт – ремонт проїзної частини і тротуарів у напрямку Кільцевої дороги.

У «Київавтодорі» повідомили, що на Борщагівському шляхопроводі у Києві ремонтні роботи тривають цілодобово.

А в соцмережі показали жахливий стан мосту, який відкрився після початку ремонту.

29 липня дорожники показали, що зроблено від початку ремонтних робіт.

Як повідомив мер в інтерв’ю «Главкому», у столиці 75 мостів знаходяться в передаварійному стані.

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