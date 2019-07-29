Встановлення другого прогону Шулявського моста: як це було (фото, відео)



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Будівництво нового Шулявського шляхопроводу Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Металоконструкції мосту було переміщено за допомогою спеціального вантажного підйомника

У суботу, 27 липня, друга прогонова частина нового Шулявського шляхопроводу переїхала через проспект Перемоги і зайняла належне їй місце.

Металоконструкції Шулявського шляхопроводу було переміщено за допомогою вантажного підйомника MAMMOET.

Блогер Павло Авдушкін зі своєю командою зняв на фото і відео хроніку цієї події. Було задіяно три камери на землі два дрони в небі.

Раніше «Главком» повідомив, що в суботу було встановлено ще один проліт мосту.

Нагадаємо, що 27 липня було повністю обмежено наскрізний рух транспорту проспектом Перемоги в районі реконструкції Шулявського шляхопроводу. Це пов’язано з перевезенням та монтажем металоконструкцій нового шляхопроводу.

Як відомо, Шулявський шляхопровід закрили з 17 березня на довгострокову реконструкцію. За оцінками фахівців, роботи зі зведення нового шляхопроводу триватимуть 17 місяців. Загальна вартість реконструкції – 830,12 млн грн.

Кияни охрестили шляхопровід «мостом ганьби».

Дивіться фоторепортаж «Главкома» з місця реконструкції мосту.

Наразі старий міст повністю розібрали і почали монтувати новий.

Кличко повідомив, що відкрити новий Шулявський шляхопровід планують до кінця 2019 року.

На початку липня мер Києва Віталій Кличко заявив про проблеми зі знесенням приміщення цеху заводу «Більшовик», в якому зараз діє секондхенд, «Фонд держмайна гальмує процес. У них різні відмовки, мовляв його неможливо знести», – заявив він.

Нагадаємо, в інтерв’ю «Главкому» Кличко розповів, що Шулявський міст коштуватиме бюджету майже 1 мільярд гривень.

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