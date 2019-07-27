Будівництво нового Шулявського шляхопроводу: з’явилася ще одна частина моста (фото)



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Встановлено ще одну прогонову частину Шулявського шляхопроводу Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Рух проспектом Перемоги відкрито

Сьогодні, 27 липня, вночі на місці зведення нового Шулявського шляхопроводу встановили ще одну прогонову частину моста.

Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

Раніше повідомлялося, що 27 липня з 00:10 до 23:50 буде повністю обмежено наскрізний рух транспорту проспектом Перемоги в районі реконструкції Шулявського шляхопроводу. Це пов’язано з перевезенням та монтажем металоконструкцій нового шляхопроводу.

Наразі рух проспектом Перемоги відкрито.

Як відомо, Шулявський шляхопровід закрили з 17 березня на довгострокову реконструкцію. За оцінками фахівців, роботи зі зведення нового шляхопроводу триватимуть 17 місяців. Загальна вартість реконструкції – 830,12 млн грн.

Кияни охрестили шляхопровід «мостом ганьби».

Дивіться фоторепортаж «Главкома» з місця реконструкції мосту.

Наразі старий міст повністю розібрали і почали монтувати новий.

Кличко повідомив, що відкрити новий Шулявський шляхопровід планують до кінця 2019 року.

На початку липня мер Києва Віталій Кличко заявив про проблеми зі знесенням приміщення цеху заводу «Більшовик», в якому зараз діє секондхенд, «Фонд держмайна гальмує процес. У них різні відмовки, мовляв його неможливо знести», – заявив він.

Нагадаємо, в інтерв’ю «Главкому» Кличко розповів, що Шулявський міст коштуватиме бюджету майже 1 мільярд гривень.

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