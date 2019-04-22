На червоній гілці метро людина впала на колії



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Інцидент трапився на станції метро «Арсенальна»

Рух потягів метро зупинився на декілька хвилин

У понеділок, 22 квітня, близько 9:40 надійшла інформація про те, що в Києві стався збій у графіку поїздів на Святошинсько-Броварській лінії метро.

Потяги метро зупинилися на декілька хвилин.

Збій у графіку відбувся через те, що на станції метро «Арсенальна» чоловік впав на колії метро. Про це Інформатор дізнався від прес-секретаря КП «Київський метрополітен» Наталки Макогон.

Падіння сталося під час відсутності поїзда поблизу. Працівникам станції вдалося оперативно зреагувати і підняти чоловіка. Через цей інцидент рух поїздів по червоній лінії київського метрополітену зупинявся на 2 хвилини.

До слова, під час святкування Великодня та проведення поминальних днів у Києві буде подовжено роботу міського пасажирського транспорту.

Так, київський метрополітен у ніч із 27 квітня на 28 квітня працюватиме на 1 годину довше, а 28 квітня ще й на 1 годину раніше.