На Дніпрі під Києвом знайшли тіло одного із рибалок, які зникли 2 лютого



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Пошукова операція на Дніпрі Фото: ДСНС

Пошуки ще двох чоловіків тривають

Сьогодні, 5 лютого, о 10:40 було знайдено тіло одного із трьох чоловіків, які зникли 2 лютого на річці Дніпро у смт Козин Обухівського району. Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Київській області.

Нагадаємо, 2 лютого о 17:52 до оперативно-диспетчерської служби Обухівського району надійшло повідомлення про те, що на річці Дніпро в смт Козин чоловік на моторному човні вирушив забирати з острова двох товаришів (приблизно о 17:00) та не повернувся. Телефонний зв’язок з ним встановити не вдалося.

Рятувальники обстежили акваторію та місце на острові, де найімовірніше могли перебувати чоловіки. Але ні на воді ні на самому острові даних громадян і човен не виявили.

4 лютого від ГУ ДСНС України у Київської області на пошуки зниклих осіб було залучено 30 чоловік особового складу, від ДП МРЦ — 7 чоловік, рятувальники м. Українка — 3 чоловіки і 2 човни. Також з метою ретельнішого обстеження території в районі пошуків ДСНС додатково було надано гелікоптер Мі-8.

«О 10:40 5 лютого тіло одного потопельника було піднято на поверхню на відстані 5 км від місця їх перебування», - інформують у ДСНС.

На даний час пошуки тривають.