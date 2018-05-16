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    На двох вулицях у центрі Києва введено заборону на паркування авто

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    Обмеження на паркування автівок пов'язано з перекриттям вулиці Хрещатик

    Із середи, 16 травня, на вулицях Володимирській та Михайлівській вводиться тимчасове обмеження паркування автотранспортних засобів. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

    «Шановні водії! У зв’язку з перекриттям вулиці Хрещатик у рамках підготовки столиці до проведення Ліги чемпіонів, на вулицях Володимирській та Михайлівській вводиться тимчасове обмеження на паркування автотранспортних засобів. Обмеження діятиме до 31 травня 2018 року», – написав він.

    За його словами, таке рішення ухвалено, аби розвантажити вказані вулиці від нагромадження транспорту на період зміни схеми руху у центрі міста.

    «До порушників правил дорожнього руху будуть вжиті відповідні заходи», – окремо зауважив Поворозник.

    Як повідомляв «Главком», 13 травня на Хрещатику почали конструювати сцену для головної фан-зони Ліги чемпіонів у Києві - Фестивалю чемпіонів.

    Хрещатик перекрито до 30 травня.

    У зв’язку з цим у столиці утворилися величезні затори.

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