Підтоплень більше не буде? У Києві оновлюють найпроблемніший колектор дощової каналізації (фото)

Завершити реконструкцію колектора планують у липні 2021 року

На вулиці Вересневій у Дарницькому районі Києва розпочалась масштабна реконструкція колектора дощової каналізації. Саме це місце – одне із найпроблемніших на столичному Лівобережжі та у місті загалом. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

«Під час сильних опадів колектор дощової каналізації не справлявся із навантаженням. Тож, на місці чергували бригади гідрослужби, які за потреби відкачували воду. Аби змінити ситуацію, дорожники розпочали реконструкцію зливовідвідних мереж на вул. Вересневій між вулицями Литвинського (колишня Російська) і Тростянецькою. У рамках робіт передбачено влаштування нових колекторів завдовжки 342 м діаметрами 600 мм і 400 мм, облаштування нових дощоприймальних колодязів і решіток зливостоків», – повідомив в. о. генерального директора КК «Київавтодор» Олександр Федоренко.

Нині виконують розробку котлована і влаштування нового колектора з полімерних матеріалів.

«За попередніми розрахунками інженерів, після облаштування нового колектора проблема підтоплень і застою води у цій частині Дарницького району зникне», – зазначив Федоренко.

Завершити реконструкцію планують у липні 2021 року.