На станції метро «Хрещатик» людина потрапила під поїзд: зміни в роботі червої гілки

Пересадковий вузол «Хрещатик» – «Майдан Незалежності» досі зачинений

На станції метро «Хрещатик» пасажир потрапив під поїзд. Тимчасово зачинений пересадковий вузол «Хрещатик» – «Майдан Незалежності». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на КМДА.

Водночас вузол «Театральна» – «Золоті ворота» працює у звичайному режимі. Додатково організовано човниковий рух поїздів між станціями «Вокзальна» – «Театральна».

Поїзди курсують між станціями «Арсенальна» – «Лісова» та між станціями «Академмістечко» – «Вокзальна».

Зазначається, що станція метро «Хрещатик» залишається зачиненою, а також пересадковий вузол «Хрещатик» – «Майдан Незалежності»

Станція «Хрещатик» зачинена на вхід фото: EasyWay

На місце прибули поліцейські, медики та рятувальники фото: glavcom.ua

Рух поїздів на лінії організовано від станції «Академмістечко» до станції «Вокзальна» та від станції «Арсенальна» до станції «Лісова».

На місце події викликано всіх необхідних фахівців. Обставини інциденту зʼясовують правоохоронні органи.

Обставини інциденту зʼясовують правоохоронні органи фото: glavcom.ua

Про зміни та відновлення руху буде повідомлено додатково.

Нагадаємо, на початку квітня рух поїздів синьою гілкою столичного метро від станції «Поштова площа» до станції «Героїв Дніпра» було зупинено через падіння людини на колії. Пасажир вижив.

Також пізно ввечері 9 березня на станції метро «Вирлиця» на колію під потяг впала людина. Надзвичайники виявили тіло чоловіка під третім вагоном, приблизно за 70 метрів від платформи.

До слова, 15 квітня близько 15:00 поблизу станції метро «Звіринецька» в Печерському районі столиці сталось пошкодження магістрального трубопроводу та витік теплоносія. Аварійно-відновлювальна бригада «Київтеплоенерго» оперативно прибула на місце та відключила пошкоджену ділянку тепломережі.