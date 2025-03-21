Головна Київ Новини
search button user button menu button

У київському метрополітені з'явилися важливі зміни (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
У київському метрополітені з'явилися важливі зміни (фото)
Наліпки розміщені на балюстраді ескалаторів у вигляді написів і піктограм, щоб зробити правила більш помітними
фото: «Київський метрополітен»/Facebook

Місця для Інформаційних наліпок вибирали невипадково

У столичній підземці продовжують підвищувати рівень безпеки пасажирів і тестують нові інформаційні наліпки на ескалаторах. Вони нагадують основні правила користування ескалатором і закликають пасажирів бути уважними. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на коммунальне підприємство «Київський метрополітен». 

Зокрема, наліпки попереджають про найпоширеніші порушення:

  • не бігти ескалатором;
  • триматися за поручень;
  • не сидіти на східцях; 
  • не притулятися до нерухомих частин;
  • піднімати багаж під час входу та виходу з ескалатора.

Повідомляється, шо наліпки розміщені на балюстраді ескалаторів у вигляді написів і піктограм, щоб зробити правила більш помітними та зрозумілими для всіх пасажирів. Інформаційні покажчики з’явилися на станціях «Вокзальна» та «Либідська», наступного тижня будуть розміщені на станції «Дорогожичі». Місця для наліпок вибирали невипадково, саме на цих станціях найчастіше фіксували нетипові ситуації та зупинки ескалаторів.

У «Київському метрополітені» нагадують, що проблема дотримання правил безпеки залишається актуальною, адже ескалатор – об’єкт підвищеної небезпеки у підземці. Так, із початку 2025 року:

  • 28 пасажирів отримали травми, для надання допомоги викликали швидку;
  • п'ять разів сторонні предмети (куртки, взуття, плащі) блокували механізм ескалатора, що призводило до ремонту і тимчасової зупинки роботи;
  • 368 разів ескалатор екстрено зупинявся через потрапляння дрібних предметів (монет, пряжок, ременів, поясів), створюючи ризик падіння пасажирів;
  • 1 150 зупинок загалом сталося через нехтування правилами користування.
7 фото
На весь екран
У київському метрополітені тестують нові інформаційні покажчики для підвищення безпеки пасажирів на ескалаторах
фото: «Київський метрополітен»/Facebook

У «Київському метрополітені» закликають пасажирів бути уважними та відповідальними, адже безпека у підземці залежить від кожного.

Нагадаємо, пасажир Київського метро, який учора, 9 березня, близько 21:30 на станції метро «Вирлиця» загинув, потрапивши під електропоїзд, грубо порушив правила користування метрополітеном і несанкціоновано пройшов у тунель під час руху поїздів. 

До слова, комунальне підприємство «Київський метрополітен» досі продовжує виконувати роботи з демонтажу комуністичної та радянської символіки на станціях метро. Наразі залишилось провести роботи з демонтажу зображення «серпа та молота» з колійних стін на станції «Майдан Незалежності», панно (медальйони) на пілонах середнього залу станції «Вокзальна» та мозаїчне панно червоноармійця на станції «Палац «Україна». Усі елементи радянської символіки наразі замасковані та не перебувають у публічному доступі. 

Читайте також:

Теги: безпека правила Київ метро

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Рух столичних автобусів за маршртом №7 змінено на один день
21 березня столичний автобус № 7 змінить свій маршрут (схема)
Сьогодні, 08:38
ВДНГ запрошує експертів дослідити радянську спадщину комплексу
У Києві на ВДНГ може зʼявитися музей радянської пропаганди
Вчора, 20:43
У Києві функціонує найбільша в Україні автоматизована система моніторингу якості повітря
Світовий рейтинг якості повітря: Київ посів неочікуване місце
19 березня, 13:11
Секретар Київради Володимир Бондаренко, що засвітився на скандальних «плівках Комарницького», зіпсував свою репутацію
«Депутати не хочуть перебувати з ним в одній залі». Куди сховався секретар Київради Бондаренко? Столиця
18 березня, 08:00
6 лютого 2025 року Національне антикорупційне бюро прийшло з обшуками до одіозного київського бізнесмена Дениса Комарницького
Операція «Чисте місто». Журналіст знайшов фігуранта справи Комарницького за кордоном
12 березня, 19:17
Державне бюро розслідувань затримало керівника «Київзеленбуду» Бахмата
Державне бюро розслідувань затримало керівника «Київзеленбуду» Бахмата
6 березня, 14:37
Висота флагштока на Печерських пагорбах становить майже 90 м
У Києві приспущено головний прапор України: причина
4 березня, 12:41
Рада знайшла заміну Окружному адмінсуду Києва
Три голови замість однієї. Що виросло на місці одіозного «суду Вовка»? Війна і право
27 лютого, 15:05
Уночі зафіксовано падіння уламків збитого БпЛА в Дарницькому районі столиці
У Києві поліцейські рятували людей в момент повторної атаки дронів
23 лютого, 18:44

Новини

У київському метрополітені з'явилися важливі зміни (фото)
У київському метрополітені з'явилися важливі зміни (фото)
Мільйонні збитки: посадовиця «Київміськсвітла» підозрюється у зловживанні
Мільйонні збитки: посадовиця «Київміськсвітла» підозрюється у зловживанні
Як кияни називали дітей у 2024 році? Список унікальних імен
Як кияни називали дітей у 2024 році? Список унікальних імен
Зеленський та президент Чехії відвідали село Мощун у третю річницю звільнення
Зеленський та президент Чехії відвідали село Мощун у третю річницю звільнення
В рабстві утримувалося понад 30 осіб. У Києві викрито схему трудової експлуатації
В рабстві утримувалося понад 30 осіб. У Києві викрито схему трудової експлуатації
Розтрата 4,5 млн грн зарплат столичних медиків: підозрювана переховувалася у Німеччині
Розтрата 4,5 млн грн зарплат столичних медиків: підозрювана переховувалася у Німеччині

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
190K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 березня: ситуація на фронті
67K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 березня 2025
31K
«Щур», якого впіймав Малюк, заговорив про загрози для свого життя
26K
Ірина Білик перервала ювілейний тур через складну хворобу: стали відомі деталі
25K
Польща раптово закликала жителів зробити запаси
9918
ЄС не погодили €5 млрд на боєприпаси для України. Проти дві країни

Новини

Мільйон гривень та чізбургерна перспектива: нова кампанія Міноборони для 18-24-річних
Сьогодні, 14:51
Ціни на газ в Європі підскочили після атаки на ключовий російський транзитний пункт «Суджа»
Сьогодні, 12:20
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 01:54
Спроба теракту в Рівному та візит Зеленського до Норвегії. Головне за 20 березня
Вчора, 21:06
Українці зможуть побачити сонячне затемнення: названо дату
19 березня, 15:31
Повітряна тривога у Києві через загрозу дронів тривала 21 хвилину
18 березня, 09:23

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua