У київському метрополітені з'явилися важливі зміни (фото)

Наліпки розміщені на балюстраді ескалаторів у вигляді написів і піктограм, щоб зробити правила більш помітними

Місця для Інформаційних наліпок вибирали невипадково

У столичній підземці продовжують підвищувати рівень безпеки пасажирів і тестують нові інформаційні наліпки на ескалаторах. Вони нагадують основні правила користування ескалатором і закликають пасажирів бути уважними. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на коммунальне підприємство «Київський метрополітен».

Зокрема, наліпки попереджають про найпоширеніші порушення:

не бігти ескалатором;

триматися за поручень;

не сидіти на східцях;

не притулятися до нерухомих частин;

піднімати багаж під час входу та виходу з ескалатора.

Повідомляється, шо наліпки розміщені на балюстраді ескалаторів у вигляді написів і піктограм, щоб зробити правила більш помітними та зрозумілими для всіх пасажирів. Інформаційні покажчики з’явилися на станціях «Вокзальна» та «Либідська», наступного тижня будуть розміщені на станції «Дорогожичі». Місця для наліпок вибирали невипадково, саме на цих станціях найчастіше фіксували нетипові ситуації та зупинки ескалаторів.

У «Київському метрополітені» нагадують, що проблема дотримання правил безпеки залишається актуальною, адже ескалатор – об’єкт підвищеної небезпеки у підземці. Так, із початку 2025 року:

28 пасажирів отримали травми, для надання допомоги викликали швидку;

п'ять разів сторонні предмети (куртки, взуття, плащі) блокували механізм ескалатора, що призводило до ремонту і тимчасової зупинки роботи;

368 разів ескалатор екстрено зупинявся через потрапляння дрібних предметів (монет, пряжок, ременів, поясів), створюючи ризик падіння пасажирів;

1 150 зупинок загалом сталося через нехтування правилами користування.

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У київському метрополітені тестують нові інформаційні покажчики для підвищення безпеки пасажирів на ескалаторах фото: «Київський метрополітен»/Facebook

У «Київському метрополітені» закликають пасажирів бути уважними та відповідальними, адже безпека у підземці залежить від кожного.

Нагадаємо, пасажир Київського метро, який учора, 9 березня, близько 21:30 на станції метро «Вирлиця» загинув, потрапивши під електропоїзд, грубо порушив правила користування метрополітеном і несанкціоновано пройшов у тунель під час руху поїздів.

До слова, комунальне підприємство «Київський метрополітен» досі продовжує виконувати роботи з демонтажу комуністичної та радянської символіки на станціях метро. Наразі залишилось провести роботи з демонтажу зображення «серпа та молота» з колійних стін на станції «Майдан Незалежності», панно (медальйони) на пілонах середнього залу станції «Вокзальна» та мозаїчне панно червоноармійця на станції «Палац «Україна». Усі елементи радянської символіки наразі замасковані та не перебувають у публічному доступі.