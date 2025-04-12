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В одній із найбільших країн світу зафіксовано величезний попит на «ноутбуки Франкенштейна»

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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В одній із найбільших країн світу зафіксовано величезний попит на «ноутбуки Франкенштейна»
Відновлені нотутбуки із старих деталей користуються попитом у Індії
фото із відкритих джерел

Культура ремонту в Індії дає нове життя мертвим ноутбукам та комп'ютерам 

В Індії, найбільшій країні світу за населенням, зафіксовано величезний попит на дешеві «ноутбуки Франкенштейна», переважно з боку малозабезпечених соціальних груп та малого бізнесу. Такі пристрої, зібрані з електронного сміття, підібраного на звалищах, коштують у середньому в п'ять разів дешевше за новий бюджетний ноутбук. Як передає «Главком», про це пише The Verge.

В Індії набирають популярності відновлені ноутбуки – портативні персональні комп'ютери, зібрані з комплектуючих, які витягуються з донорських пристроїв, виявлених на звалищах електронних відходів.

По всій Індії – від Мумбаї до Нью-Делі – розташувалося безліч невеликих ремонтних майстерень, зайнятих збиранням «ноутбуків Франкенштейна».  

«В даний час існує величезний попит на такі «гібридні» ноутбуки», – сказав Сушіл Прасад, 35-річний технічний спеціаліст в одній із ремонтних майстерень. За його словами, більшість клієнтів не мають будь-яких екстраординарних запитів, а лише хочуть робочий пристрій, при цьому не залишившись з порожніми кишенями. Такі пристрої конче необхідні студентам, фрілансерам представникам малого бізнесу, що не мають коштів на придбання нового девайсу, навіть недорогого.

За підсумками 2023 року Індія стала найбільшою країною у світі за чисельністю населення, обігнавши за цим показником Китай – 1,425 млрд. проти 1,411 млрд. відповідно.

В Індії за бюджетний ноутбук сьогодні доведеться викласти близько 50 тисяч. рупій ($578). Тоді як «ноутбук Франкенштейн» можна придбати за ціною приблизно 10 тис. руб. рупій ($115). Таким чином, техніка з комплектуючих, що були у використанні, обходиться в середньому в п'ять разів дешевше порівняно з новими девайсами.

У районі Сілампур на околиці Нью-Делі розташоване найбільше в Індії звалище електронних відходів, на якому ціла армія неофіційних співробітників щодня перебирає безліч зразків комп'ютерного обладнання, що вийшло з ладу або просто морально застаріло.

Насамперед їх цікавлять комплектуючі, які можна використовувати повторно, такі як модулі оперативної пам'яті, що мають незначні дефекти та несправності, материнські плати та цілі акумулятори. Такі комплектуючі згодом здаються до майстерень за помірну плату. Несправні материнські плати стають «донорами» для компонентів «заліза» для ноутбуків. Саме з таких відновлених комплектуючих надалі виходять бюджетні «ноутбуки Франкенштейна».

Підлітки перебирають раніше використану техніку, аби знайти працюючі деталі
Підлітки перебирають раніше використану техніку, аби знайти працюючі деталі

Жителі Індії давно звикли віддавати техніку, що вийшла з ладу, в ремонт, а не купувати нову. Однак цей підхід, мабуть, не цілком влаштовує виробників цієї техніки, які фінансово зацікавлені в тому, щоб майстри ремонту купували нові оригінальні комплектуючі.

Індійські захисники екології вважають, що узаконення права на ремонт дозволило б частково вирішити проблему кругообігу електронних відходів, в результаті створивши робочі місця для висококваліфікованих фахівців.

До слова, компанія Apple організувала вантажні рейси, щоб переправити з Індії до США 600 тонн iPhone, або 1,5 млн одиниць, намагаючись обійти тарифи президента Дональда Трампа.

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Теги: сміття Індія технології ремонт населення

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