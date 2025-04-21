На Хрещатику рух транспорту з 21 по 26 квітня буде обмежено

«Київавтодор» просить враховувати обмеження під час планування маршруту

Із 21 до 26 квітня на Хрещатику тимчасово обмежуватимуть рух транспорту у напрямку від Європейської площі до бульв. Тараса Шевченка. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на комунальну корпорацію «Київавтодор».

Обмеження діятимуть:

21, 22, 23 та 25 квітня з 22:00 до 6:00;

22, 23, 24 та 26 квітня з 8:00 до 17:00.

У цей період дорожники «Київавтодору» проводитимуть поточний ремонт дорожнього покриття.

Комунальна корпорація «Київавтодор» перепрошує за тимчасові незручності та просить враховувати обмеження під час планування маршруту.

Нагадаємо, із 16 квітня до 14 травня в Солом'янському районі на вулицях Левка Мацієвича та Володимира Сікевича частково обмежуватимуть рух транспорту. Дорожники ремонтуватимуть проїжджу частину – ділянку від вулиці Очаківської до вулиці Академіка Возіанова, де прокладали інженерні мережі. Роботи проводитимуть поетапно з частковим обмеженням руху транспорту в обидва напрямки.

Також з 14 квітня до 30 червня буде частково обмежено рух на двох ділянках дорожньої мережі у зв'язку з проведенням поточного ремонту. У «Київавтодорі» зазначили, що дорожники працюватимуть одночасно на різних об'єктах у районі. За сприятливих погодних умов термін виконання робіт може бути скорочено, і обмеження для руху транспорту будуть зняті достроково.