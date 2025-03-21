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У КМДА викрито розкрадання майже 60 млн грн, призначених для тяжкохворих

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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У КМДА викрито розкрадання майже 60 млн грн, призначених для тяжкохворих
Служба безпеки викрила ще одну злочинну схему у Київській міській державній адміністрації
фото: СБУ

Зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк до 12 років

Служба безпеки викрила ще одну злочинну схему у Київській міській державній адміністрації (КМДА). За матеріалами справи, фігуранти привласнили майже 60 млн грн, які призначалися для паліативної допомоги тяжкохворим. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

Як встановило розслідування, до оборудки причетні чотири особи, дві з яких – заступниці очільника Департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА. Ще один фігурант – колишній топчиновник Київської міськдержадміністрації, а зараз керівник однієї із столичних психлікарень та компанії медико-соціального профілю. Цими днями СБУ затримала його на спробі втечі за кордон, де він планував сховатися від правосуддя. Четвертий учасник «схеми» – це комерційний директор компанії, яка виграла тендер КМДА, і належить фігуранту, зазначеному вище.

У КМДА викрито розкрадання майже 60 млн грн, призначених для тяжкохворих фото 1

За матеріалами справи, ці особи організували схему розкрадання грошей, виділених на фінансування киян, які страждають невиліковними захворюваннями.

«Щоб вкрасти бюджетні кошти, посадовці КМДА уклали договір з компанією спільника на загальну суму 149 млн грн. За ці гроші підрядники мали здійснювати щоденний паліативний догляд за тяжкохворими громадянами, зокрема щодо безкоштовного медобслуговування, придбання ліків та продуктів харчування. Замість цього майже третину бюджетних коштів фігуранти витратили на придбання авто преміумкласу та елітної нерухомості, які «на папері» використовували для потреб пацієнтів», – наголошує СБУ.

У КМДА викрито розкрадання майже 60 млн грн, призначених для тяжкохворих фото 2

За матеріалами справи, один з нових позашляховиків Porsche Cayenne, придбаних цією компанією, зловмисники використовували самі, але формально він значився як автомобіль для перевезення тяжкохворих. Також під час розслідування встановлено, що власник підрядної компанії безпідставно оформив собі другу групу інвалідності. Завдяки фейковій довідці він одержав «бронь» від мобілізації, можливість виїзду за межі України та регулярні пенсійні виплати з держбюджету.

Наразі чотирьом організаторам «схеми» повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах організованою групою);
  • ч. 4 ст. 190 (шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки);
  • чч. 2, 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів).
У КМДА викрито розкрадання майже 60 млн грн, призначених для тяжкохворих фото 3

Зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк до 12 років.

До слова, минуло більше місяця після оприлюднення фактів масштабної корупції, що процвітала під дахом Київради, але нові шокуючі факти ставлять питання можливості роботи мерії у нинішньому форматі ребром. Про це йдеться у статті «Главкома» 👉 «Час Х» для Кличка. Чи виживе ця Київрада після плівок Комарницького».

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Теги: КМДА Київ СБУ корупція в Україні

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