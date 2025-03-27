Скандальні недобудови Києва. Проблему можна вирішити за лічені секунди: показове відео

Три багатоповерхівки 1960-х років у Глазго за лічені секунди були знесені контрольованим вибухом

Деякі жителі Глазго пропонували варіант модернізації застарілих будинків, але власники вирішили діяти радикально

Поки столиця України потерпає від десятків недобудов, що псують міський ландшафт, Шотландія демонструє, як ефективно вирішувати проблему застарілого житла. Контрольований підрив трьох багатоповерхівок 1960-х років у Глазго став не лише видовищною подією, але й наочним прикладом для міської влади, зокрема, мера Києва Віталія Кличка, як можна звільнити простір для сучасного розвитку, замість того, щоб роками споглядати потворні довгобуди-примари. Про це повідомляє «Главком».

Як повідомив ВВС, експерти зі знесення за лічені секунди зруйнували три багатоповерхівки 1960-х років, змінивши горизонт північного Глазго у Шотландії. 26-поверхові вежі на Віндфорд-роуд були зруйновані за допомогою контрольованих вибухів, щоб звільнити місце для майже 400 нових будинків

Повідомляється, що перед підривом було створено зону відчуження та тимчасовий центр евакуації, оскільки мешканців 240 прилеглих об’єктів з міркувань безпеки попросили покинути власні оселі під час операції.

У Глазго за лічені секунди підірвали три багатоповерхівки 1960-х років. Це були контрольовані вибухи. На їх місці збудують майже 400 нових помешкань. pic.twitter.com/s6MAr9rTfs — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) March 27, 2025

Деякі мешканці виступали проти плану знесення, пропонуючи варіант модернізації. Але власники будинків наполягали, що будинки не можуть бути змінені відповідно до сучасних стандартів.

Зауважимо, що скандальні забудови в Києві– одна з найболючіших тем. Їх в Києві налічуються десятки. За інформацією, яка є на сайті КМДА, станом на травень 2024 року у столиці налічується 84 об'єкти житлового будівництва, які не прийняті в експлуатацію відповідно до чинного законодавcтва.

Зокрема, 25 років тому у Деснянському районі Києва розпочалося будівництво житлового комплексу «Дніпровські Вежі». Станом на сьогодні жодна з будівель не введена в експлуатацію та навіть недобудована.

Хмарочоси «Дніпровські Вежі» проєктували як візитівку Києва, однак вони стали символом і найвідомішим довгобудом Троєщини фото: Главком

Однією із найвідоміших і найстаріших недобудов Києва є Корпус Театрального університету імені Івана Карпенка-Карого. Реалізація цього проєкту почалася майже 50 років тому, у 1976 році. У середині 80-х років темп будівельно-монтажних робіт почав зменшуватися начебто через нестачу коштів після аварії на Чорнобильській АЕС. У 1990-х коштів на добудову проєкту забракло зовсім, тож його реалізація була заморожена.

корпус Театрального університету імені Івана Карпенка-Карого. Реалізація цього проєкту почалася майже 50 років тому, у 1976 році фото: glavcom.ua

Також серед відомих недобудов столиці варто згадати дитячу уронефрологічну клініку. Вона розташована на перетині вулиць Обсерваторна та Бульварно-Кудрявська у Шевченківському районі міста.

Будівництво клініки розпочалося ще у 1980-х роках під час існування СРСР фото: glavcom.ua

За проєктом лікарня мала складатися з двох блоків п’ятиповерхової цегляної будівлі, підземної захисної споруди та декількох пунктів комунального забезпечення. Однак після розпаду Радянського Союзу та початку економічної кризи проєкт згорнули.