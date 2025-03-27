Головна Київ Новини
search button user button menu button

Скандальні недобудови Києва. Проблему можна вирішити за лічені секунди: показове відео

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Скандальні недобудови Києва. Проблему можна вирішити за лічені секунди: показове відео
Три багатоповерхівки 1960-х років у Глазго за лічені секунди були знесені контрольованим вибухом
фото: ВВС

Деякі жителі Глазго пропонували варіант модернізації застарілих будинків, але власники вирішили діяти радикально

Поки столиця України потерпає від десятків недобудов, що псують міський ландшафт, Шотландія демонструє, як ефективно вирішувати проблему застарілого житла. Контрольований підрив трьох багатоповерхівок 1960-х років у Глазго став не лише видовищною подією, але й наочним прикладом для міської влади, зокрема, мера Києва Віталія Кличка, як можна звільнити простір для сучасного розвитку, замість того, щоб роками споглядати потворні довгобуди-примари. Про це повідомляє «Главком».

Як повідомив ВВС, експерти зі знесення за лічені секунди зруйнували три багатоповерхівки 1960-х років, змінивши горизонт північного Глазго у Шотландії. 26-поверхові вежі на Віндфорд-роуд були зруйновані за допомогою контрольованих вибухів, щоб звільнити місце для майже 400 нових будинків

Повідомляється, що перед підривом було створено зону відчуження та тимчасовий центр евакуації, оскільки мешканців 240 прилеглих об’єктів з міркувань безпеки попросили покинути власні оселі під час операції.  

Деякі мешканці виступали проти плану знесення, пропонуючи варіант модернізації. Але власники будинків наполягали, що будинки не можуть бути змінені відповідно до сучасних стандартів.

Зауважимо, що скандальні забудови в Києві– одна з найболючіших тем. Їх в Києві налічуються десятки. За інформацією, яка є на сайті КМДА, станом на травень 2024 року у столиці  налічується 84 об'єкти житлового будівництва, які не прийняті в експлуатацію відповідно до чинного законодавcтва. 

Зокрема, 25 років тому у Деснянському районі Києва розпочалося будівництво житлового комплексу «Дніпровські Вежі». Станом на сьогодні жодна з будівель не введена в експлуатацію та навіть недобудована.

Хмарочоси «Дніпровські Вежі» проєктували як візитівку Києва, однак вони стали символом і найвідомішим довгобудом Троєщини
Хмарочоси «Дніпровські Вежі» проєктували як візитівку Києва, однак вони стали символом і найвідомішим довгобудом Троєщини
фото: Главком

Однією із найвідоміших і найстаріших недобудов Києва є Корпус Театрального університету імені Івана Карпенка-Карого. Реалізація цього проєкту почалася майже 50 років тому, у 1976 році.  У середині 80-х років темп будівельно-монтажних робіт почав зменшуватися начебто через нестачу коштів після аварії на Чорнобильській АЕС. У 1990-х коштів на добудову проєкту забракло зовсім, тож його реалізація була заморожена.

корпус Театрального університету імені Івана Карпенка-Карого. Реалізація цього проєкту почалася майже 50 років тому, у 1976 році
корпус Театрального університету імені Івана Карпенка-Карого. Реалізація цього проєкту почалася майже 50 років тому, у 1976 році
фото: glavcom.ua

Також серед відомих недобудов столиці варто згадати дитячу уронефрологічну клініку. Вона розташована на перетині вулиць Обсерваторна та Бульварно-Кудрявська у Шевченківському районі міста. 

Будівництво клініки розпочалося ще у 1980-х роках під час існування СРСР
Будівництво клініки розпочалося ще у 1980-х роках під час існування СРСР
фото: glavcom.ua

За проєктом лікарня мала складатися з двох блоків п’ятиповерхової цегляної будівлі, підземної захисної споруди та декількох пунктів комунального забезпечення. Однак після розпаду Радянського Союзу та початку економічної кризи проєкт згорнули. 

Читайте також:

Теги: Шотландія будівництво Віталій Кличко забудова Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Закупівлю оголосило одне з управлінь освіти районної державної адміністрації в Києві
Бюро економічної безпеки у Києві виявило тендер з порушеннями на 130 млн грн
12 березня, 14:52
«Київводоканалі» запевняє, що питна вода у місті Києві відповідає всім встановленим нормам
Чому вода в Києві пахне рибою? Роз'яснення «Київводоканалу»
20 березня, 10:27
Правоохоронці визволили з трудової експлуатації 31-го громадянина, серед яких шість жінок та 25 чоловіків
В рабстві утримувалося понад 30 осіб. У Києві викрито схему трудової експлуатації
21 березня, 14:54
Зміни в русі транспорту відбудуться у зв’язку із запланованими продовольчими ярмарками
Рух низки автобусів та одного тролейбуса у Києві 1-2 березня буде змінено: перелік маршрутів
28 лютого, 11:11
Індекс якості атмосферного повітря станом на 09:00 досягнув значення 84
У Києві значно погіршилась якість повітря
2 березня, 09:33
«Укрзалізниця» призначає додаткові потяги
«Укрзалізниця» призначає додаткові потяги
2 березня, 12:40
Оцифровка старовинних карт на Київщині
Захист від шахраїв: Київ оцифрував документи з архіву бюро технічної інвентаризації
6 березня, 08:38
Петро Оленич
«Діяв у межах своїх повноважень»: Оленич прокоментував справу проти нього
8 березня, 11:13
Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища у столиці
Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища у столиці
13 березня, 20:58

Новини

У Києві чоловік підпалив авто колишнього керівника: поліція повідомила мотиви палія
У Києві чоловік підпалив авто колишнього керівника: поліція повідомила мотиви палія
Скандальні недобудови Києва. Проблему можна вирішити за лічені секунди: показове відео
Скандальні недобудови Києва. Проблему можна вирішити за лічені секунди: показове відео
Комарницький втік з України на автомобілі для перевезення полеглих воїнів – ЗМІ
Комарницький втік з України на автомобілі для перевезення полеглих воїнів – ЗМІ
Недобудована з часів СРСР клініка у центрі Києва виставлена на аукціон
Недобудована з часів СРСР клініка у центрі Києва виставлена на аукціон
Родина червонокнижних пеліканів з пташенятами повернулася до Київського зоопарку
Родина червонокнижних пеліканів з пташенятами повернулася до Київського зоопарку
Атака на Київ: на підступах до міста збито десять російських дронів
Атака на Київ: на підступах до міста збито десять російських дронів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
192K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 березня: ситуація на фронті
68K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 березня 2025
44K
Заборона на вилов риби весною: що потрібно знати
9725
Переведення годинників на літній час: коли та куди крутити стрілки, цікаві факти, вплив на здоров'я
6789
Депутати висловили недовіру голові курортного селища на Львівщині
6425
Наш Голівуд. Топ-10 найкрасивіших акторських пар нової хвилі

Новини

Дружина колишнього голови Верховної Ради поновила бізнес в окупованому Донецьку
Сьогодні, 07:40
27 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:01
Повітряна тривога через загрозу балістики тривала 25 хвилин
Вчора, 21:30
РФ відмовилася повернути окуповану ЗАЕС Україні і назвала її «російським ядерним об'єктом»
25 березня, 22:00
Підсумки перемовин із США та створення поштового банку. Головне за 25 березня
25 березня, 21:37
25 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
25 березня, 00:01

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua