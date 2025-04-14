У Києві з'явилися сенсорні світлофорні кнопки для пішоходів: як вони працюють

Щоб викликати зелене світло для безпечного переходу дороги, пішоходам потрібно лише піднести до кнопки руку та затримати її на кілька секунд

На різних світлофорних об’єктах час увімкнення зеленого світла може складати від 5 до 30 секунд

Для створення комфортних умов для пішоходів у Києві світлофорні об’єкти обладнують новим типом кнопок, поєднаними з пристроями звукового супроводу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на КП «Центр організації дорожнього руху».

Повідомляється, що кнопки мають нову форму – прямокутні блоки жовтого кольору. Вони оснащені сенсором і видають ледь помітний звуковий сигнал для кращого орієнтування людей з порушеннями зору.

На столичних світлофорах впроваджують нові кнопки виклику зеленого світла для пішоходів із порушеннями зору фото: офіційний портал Києва

Натискати на цю кнопку не потрібно. Щоб викликати зелене світло для безпечного переходу дороги, пішоходам потрібно лише піднести до кнопки руку та затримати її на кілька секунд. На табло кнопки з’явиться напис «Чекайте». Залежно від встановленої програми зелене світло ввімкнеться через певний час.

Зазначається, що на різних світлофорних об’єктах цей час може складати від 5 до 30 секунд, що визначається складністю та інтенсивністю дорожнього руху і часу доби. Обов’язково необхідно дочекатися дозвільного сигналу світлофора і переходити дорогу лише після його ввімкнення.

Для людей з порушеннями зору на прямокутній кнопці знизу розміщена спеціальна кругла кнопка. На ній тактильно можна відчути стрілку, яка вказує напрямок для переходу дороги. Стрілку потрібно натиснути для включення звукового супроводу на час переходу дороги. Коли загоряється зелене світло для пішоходів, пристрій змінює звук, сигналізуючи про дозвіл почати перехід. Цей звук прискорюється під кінець виділеного часу для переходу, імітуючи миготіння зеленого світла для пішоходів. Для людей із порушеннями зору це звуковий орієнтир, що дозвіл на перехід дороги завершується.

У Центрі організації дорожнього руху зауважили, що кнопки нового типу насамперед встановлюються на пішохідних переходах, що дублюють підземні й надземні, та на світлофорних об’єктах, побудованих у 2024 році.

Щоб викликати зелене світло для безпечного переходу дороги, пішоходам потрібно лише піднести до кнопки руку та затримати її на кілька секунд фото: офіційний портал Києва

Кнопки вже працюють на світлофорних об’єктах:

вул. Старобориспільська – вул. Миколи Хвильового;

вул. Олекси Тихого – вул. Вадима Гетьмана;

вул. Деміївська – просп. Валерія Лобановського;

просп. Повітряних Сил – вул. Стадіонна;

вул. Героїв Космосу, 8, 11.

Триває процес налаштування нових кнопок на світлофорних об’єктах:

просп. Валерія Лобановського – вул. Володимира Брожка;

просп. Лісовий, 13;

вул. Милославська, 12;

вул. Єлизавети Чавдар – вул. Григорія Ващенка;

вул. Архітектора Вербицького, 10;

вул. Михайла Максимовича – вул. Степана Рудницького – вул. Сергія Колоса.

Заплановано встановити за адресами:

вул. Січових Стрільців – вул. Глибочицька;

вул. Костянтинівська – вул. Нижній Вал – вул. Верхній Вал;

вул. Хрещатик – вул. Прорізна;

вул. Хрещатик – вул. Михайлівська;

вул. Райдужна – вул. Сулеймана Стальського;

просп. Миру, 17/15-А;

вул. Рональда Рейгана, 42;

вул. Олександра Архипенка, 10;

вул. Євгена Харченка – вул. Дружби;

вул. Михайла Максимовича, 7, 9;

Велика Кільцева дорога – вул. Газопровідна.

Нагадаємо, за статистикою, в Україні наразі мешкає близько 70 тисяч незрячих людей, але, за неофіційними даними, їх у три рази більше. Та і 70 тисяч - теж багато, наприклад, як це населення міста Кам'янець - Подільський.

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