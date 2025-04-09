Невійськовий очолює військову адміністрацію. Конкурент Кличка прокоментував хейт на свою адресу

Тимур Ткаченко обіймає посаду очільника військової адміністрації вже майже 100 днів. Він перший начальник КМВА, який не має військового досвіду

Тимур Ткаченко: «Жоден нормативно-правовий акт не визначає, як повноваження розділені між державною адміністрацією і виконавчим органом»

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко прокоментував хвилю критики, пов'язану з його призначенням на цю посаду без військового досвіду. В інтерв'ю ВВС Україна Ткаченко торкнувся цього питання, зазначивши, що подібна практика є поширеною в Україні, повідомляє «Главком».

«Те, що закидають, що нібито невійськовий очолює військову адміністрацію – так хочу нагадати, що в місті Києві є державна адміністрація така сама, як і в області, наприклад. Є обласна державна адміністрація – там теж невійськовий начальник. І якщо ви подивитесь на більшість регіонів в Україні – то їх цивільні очолюють. І це логічно, тому що дуже багато питань стосується якраз цивільних», – пояснив Тимур Ткаченко.

Голова КМВА також назвав фейковими заяви про те, що нібито людина, яка очолює військову адміністрацію, має займатися виключно військовими питаннями.

Ткаченко зазначив, що внаслідок набуття Київською міською державною адміністрацією статусу військової, фактично вся її структура отримала відповідне визначення, проте функціональне наповнення залишилося незмінним. І тепер він, як начальник військової адміністрації фактично займається не тільки військовими питаннями.

«Насправді це взагалі фейк про те, що нібито людина, яка очолює військову адміністрацію, має займатися виключно військовими питаннями. Це неправда, оскільки навіть стала практика, яка була протягом трьох років, з першого дня війни, показує, що ті розпорядження, ті документи, якими опікується начальник військової адміністрації, вони повністю є господарськими – тими, які стосуються життя міста, а не лише військовими», – заявив голова КМВА

За словами Ткаченка, Віталій Кличко є міським головою і, відповідно, все, що стосується зони відповідальності органу місцевого самоврядування, на думку голови КМВА, є зона відповідальності мера Києва.

Коментуючи ситуацію з розподілом повноважень у столичній владі, Тимур Ткаченко наголосив на відсутності законодавчого врегулювання цього питання. «Жоден нормативно-правовий акт не визначає, як повноваження розділені між державною адміністрацією і виконавчим органом», – підкреслив він.

За словами Ткаченка, особливість ситуації у Києві полягає у фактичному співіснуванні двох компонентів в особі Київської міської державної адміністрації. Він також звернув увагу на те, що його призначення на посаду начальника військової адміністрації передбачає зосередження за ним певного переліку державних функцій.

Наводячи приклад попередньої практики, Ткаченко зауважив, що «генерали Попко та Жирнов... багато розпоряджень підписували, які не є притаманні для військових, але підписували вони їх як начальники військових адміністрацій». У зв'язку з цим він зробив висновок, що обговорювані питання «не є абсолютно військовими, це просто та частина, яка стосується саме державних функцій».

Нагадаємо, із 31 грудня 2024 року керівником КМВА є Тимур Ткаченко – екскерівник Департаменту міського благоустрою КМДА і ексзаступник Міністра розвитку громад та територій України. Після призначення нового голови КМВА команди Кличка і Тимур Ткаченко фактично з перших днів розпочали обмін різними звинуваченнями. Наприклад, ще у січні мер Києва заявив, що Тимур Ткаченко, який не має «військової освіти й досвіду і замінив на посаді бойових генералів», блокує вирішення ключових господарських питань. Віталій Кличко тоді зазначив, що це «дестабілізує управління містом і створює загрозу життєзабезпеченню столиці». При цьому, як стверджував міський голова, Тимур Ткаченко «намагається перебрати повноваження мера, міської ради та КМДА, порушуючи закон». У березні 2025-го у КМДА повідомили, що близько 150 її розпоряджень залишаються непідписаними начальником КМВА Тимуром Ткаченком, і їх кількість збільшується, що може «призвести до колапсу в забезпеченні життєдіяльності міста».

У відповідь Тимур Ткаченко у березні закликав Кличка звільнити усіх фігурантів нещодавньої резонасної кримінальної справи щодо земельних махінацій у столиці, яка відома як операція «Чисте місто». Також очільник КМВА зазначив, що антикорупційні структури КМДА потребують перезавантаження і що слід створити посаду заступника начальника військової адміністрації з питань дотримання законності. Крім того, Ткаченко висловив думку, що «на часі скликання групи «Прозорість і підзвітність» щодо системної корупції в Києві та перегляд складу Ради оборони Києва. За його словами, «корупціонери не можуть ухвалювати критично важливі рішення щодо безпеки столиці», у звязку з чим він ініціюватиме переформатування Ради.

3 квітня Київська міська рада проголосувала за збільшення повноважень Кличка. Передбачається, що КМВА більше не зможе видавати власні розпорядження без підпису міського голови, це рішення підтримали 62 депутати Київради. Ткаченко підкреслив, що забрати повноваження в начальника МВА під час воєнного стану може «тільки той, хто його туди призначив». Тимур Ткаченко заявив, що міський голова Києва Віталій Кличко проштовхує рішення про обмеження повноважень КМВА. Сам мер пояснює, що рішення, ухвалене Київрадою, потрібне для розв’язання нагальних господарських питань.

Раніше у фракції політичної сили міського голови Києва «Удар» заявляли, що столиці не потрібна Київська міська військова адміністрація. Мовляв, вона існує «лише для одного»: щоб у міського голови Віталія Кличка не було повноцінних повноважень.