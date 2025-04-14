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Рух транспорту на Великій Кільцевій та вулиці Зої Гайдай частково обмежено: схема

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Рух транспорту на Великій Кільцевій та вулиці Зої Гайдай частково обмежено: схема
Обмеження для руху транспорту можуть бути зняті достроково
фото: вечірній Київ

За сприятливих погодних умов термін виконання робіт може бути скорочено

У Києві з 14 квітня до 30 червня буде частково обмежено рух на двох ділянках дорожньої мережі у зв'язку з проведенням поточного ремонту. Про це повідомляє пресслужба КМДА з посиланням на «Київавтодор», інформує «Главком».

Велика Кільцева дорога:

Рух частково обмежать на ділянці Великої Кільцевої дороги у напрямку від проспекту Литовського до вулиці Газопровідної.

Ремонтні роботи передбачають:

  • Зняття старого дорожнього покриття.
  • Ремонт нижнього шару покриття.
  • Укладання нового верхнього шару покриття.
  • Нанесення дорожньої розмітки.

Для забезпечення можливості проїзду транспорту, рух спочатку обмежать в одному напрямку, а потім – в іншому.

Вулиця Зої Гайдай:

Також з 14 квітня до 30 червня часткові обмеження руху діятимуть на вулиці Зої Гайдай, зокрема на кільцевих розв'язках на її перетині з вулицями Героїв Дніпра та Левка Лук'яненка.

Ремонтні роботи на цій вулиці включатимуть:

  • Зняття старого дорожнього покриття.
  • Вирівнювання бортового каменю.
  • Ремонт нижнього шару покриття.
  • Укладання нового верхнього шару покриття.
  • Нанесення дорожньої розмітки.
З 14 квітня до 30 червня часткові обмеження руху діятимуть на вулиці Зої Гайдай
З 14 квітня до 30 червня часткові обмеження руху діятимуть на вулиці Зої Гайдай
фото: Київавтодор

У «Київавтодорі» зазначили, що дорожники працюватимуть одночасно на різних об'єктах у районі. За сприятливих погодних умов термін виконання робіт може бути скорочено, і обмеження для руху транспорту будуть зняті достроково.

Нагадаємо, з 14 березня до 1 серпня діятиме обмеження руху Броварським проспектом на виїзд із міста. Рух транспорту організують протилежною стороною в напрямку центру Києва.  

Також із 28 березня нещодавно відкритий Південний міст через Дніпро частково перекрито для ремонту до 1 серпня. Обмеження пов'язані з ремонтом правобережної естакади мостового переходу в напрямку вул. Саперно-Слобідської, а також Столичного й Наддніпрянського шосе. Загальна протяжність ділянки, яку ремонтуватимуть, становить 650 метрів. 

Теги: дороги Київавтодор обмеження Київ

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