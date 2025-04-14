Рух транспорту на Великій Кільцевій та вулиці Зої Гайдай частково обмежено: схема
За сприятливих погодних умов термін виконання робіт може бути скорочено
У Києві з 14 квітня до 30 червня буде частково обмежено рух на двох ділянках дорожньої мережі у зв'язку з проведенням поточного ремонту. Про це повідомляє пресслужба КМДА з посиланням на «Київавтодор», інформує «Главком».
Велика Кільцева дорога:
Рух частково обмежать на ділянці Великої Кільцевої дороги у напрямку від проспекту Литовського до вулиці Газопровідної.
Ремонтні роботи передбачають:
- Зняття старого дорожнього покриття.
- Ремонт нижнього шару покриття.
- Укладання нового верхнього шару покриття.
- Нанесення дорожньої розмітки.
Для забезпечення можливості проїзду транспорту, рух спочатку обмежать в одному напрямку, а потім – в іншому.
Вулиця Зої Гайдай:
Також з 14 квітня до 30 червня часткові обмеження руху діятимуть на вулиці Зої Гайдай, зокрема на кільцевих розв'язках на її перетині з вулицями Героїв Дніпра та Левка Лук'яненка.
Ремонтні роботи на цій вулиці включатимуть:
- Зняття старого дорожнього покриття.
- Вирівнювання бортового каменю.
- Ремонт нижнього шару покриття.
- Укладання нового верхнього шару покриття.
- Нанесення дорожньої розмітки.
У «Київавтодорі» зазначили, що дорожники працюватимуть одночасно на різних об'єктах у районі. За сприятливих погодних умов термін виконання робіт може бути скорочено, і обмеження для руху транспорту будуть зняті достроково.
Нагадаємо, з 14 березня до 1 серпня діятиме обмеження руху Броварським проспектом на виїзд із міста. Рух транспорту організують протилежною стороною в напрямку центру Києва.
Також із 28 березня нещодавно відкритий Південний міст через Дніпро частково перекрито для ремонту до 1 серпня. Обмеження пов'язані з ремонтом правобережної естакади мостового переходу в напрямку вул. Саперно-Слобідської, а також Столичного й Наддніпрянського шосе. Загальна протяжність ділянки, яку ремонтуватимуть, становить 650 метрів.
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