Рух транспорту на Великій Кільцевій та вулиці Зої Гайдай частково обмежено: схема

Обмеження для руху транспорту можуть бути зняті достроково

За сприятливих погодних умов термін виконання робіт може бути скорочено

У Києві з 14 квітня до 30 червня буде частково обмежено рух на двох ділянках дорожньої мережі у зв'язку з проведенням поточного ремонту. Про це повідомляє пресслужба КМДА з посиланням на «Київавтодор», інформує «Главком».

Велика Кільцева дорога:

Рух частково обмежать на ділянці Великої Кільцевої дороги у напрямку від проспекту Литовського до вулиці Газопровідної.

Ремонтні роботи передбачають:

Зняття старого дорожнього покриття.

Ремонт нижнього шару покриття.

Укладання нового верхнього шару покриття.

Нанесення дорожньої розмітки.

Для забезпечення можливості проїзду транспорту, рух спочатку обмежать в одному напрямку, а потім – в іншому.

Вулиця Зої Гайдай:

Також з 14 квітня до 30 червня часткові обмеження руху діятимуть на вулиці Зої Гайдай, зокрема на кільцевих розв'язках на її перетині з вулицями Героїв Дніпра та Левка Лук'яненка.

Ремонтні роботи на цій вулиці включатимуть:

Зняття старого дорожнього покриття.

Вирівнювання бортового каменю.

Ремонт нижнього шару покриття.

Укладання нового верхнього шару покриття.

Нанесення дорожньої розмітки.

З 14 квітня до 30 червня часткові обмеження руху діятимуть на вулиці Зої Гайдай фото: Київавтодор

У «Київавтодорі» зазначили, що дорожники працюватимуть одночасно на різних об'єктах у районі. За сприятливих погодних умов термін виконання робіт може бути скорочено, і обмеження для руху транспорту будуть зняті достроково.

Нагадаємо, з 14 березня до 1 серпня діятиме обмеження руху Броварським проспектом на виїзд із міста. Рух транспорту організують протилежною стороною в напрямку центру Києва.

Також із 28 березня нещодавно відкритий Південний міст через Дніпро частково перекрито для ремонту до 1 серпня. Обмеження пов'язані з ремонтом правобережної естакади мостового переходу в напрямку вул. Саперно-Слобідської, а також Столичного й Наддніпрянського шосе. Загальна протяжність ділянки, яку ремонтуватимуть, становить 650 метрів.