На Київщині бригади енергетиків підірвались на мінах, є жертви (фото)

Автівка підірвалась на протитанковій міні, що залишили рашисти

Один працівник загинув і троє зазнали поранень у результаті наїзду на міни

Фатальним виявився виїзд на польову дорогу бригади, яка сьогодні відновлювала світло в Макарівському районі. Один працівник загинув, ще двоє поранених в результаті наїзду на міну. Про це повідомив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

Також вибух стався сьогодні в селі Маковище, коли працівники енергетичної компанії виїхали на польову дорогу. Потерпілому пощастило вижити після наїзду на протитанкову міну. Він зазнав перелом ліктьового суглоба і стегна.

Поблизу місця детонації виявили ще 5 таких мін – смертельна пастка, яку лишили російські військові, відступаючи з території Київської області.

«Практично щодня ми фіксуємо такі трагедії, тому вже вкотре закликаємо громадян бути обережними, не виїжджати на ґрунтові дороги і лісові стежки районів, які були в окупації. Оминайте закинуті будівлі та місця дислокації військ агресора, не беріть незнайомі речі з місць бойових дій. Бережіть себе та обов’язково попередьте про небезпеку своїх рідних! Прості інструкції рятують життя», - закликав Нєбитов.

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