Міни в Чорному морі. Братчук розповів про невдалу провокацію росіян (відео)

«Ці міни були захоплені у 2014 році у Севастополі»

Міни, які турки та румуни знищили в Босфорі, є російськими, що підтверджує відповідне маркування. Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив спікер обласної Військової адміністрації Сергій Братчук.

«Ці міни були захоплені у 2014 році у Севастополі. Окупанти цим і користуються. Порозкидали і спробували звинуватити Україну. Вчергове не вийшло», – сказав Братчук.

Спікер обласної Військової адміністрації розповів, що ніч в Одесі та області минула спокійно, хоча лунали сигнали повітряної тривоги. «Ворог продовжує активно проводити повітряну розвідку наших об'єктів», – додав Братчук.

Нагадаємо, біля берегів Туреччини, в районі населеного пункту Інеади, що поблизу кордону з Болгарією, була виявлена та знешкоджена ще одна морська міна.

Нагадаємо, першу міну було виявлено 26 березня неподалік входу в протоку Босфор та знешкоджено. Рух протокою на час операції зі знешкодження закрили. Також біля узбережжя Румунії 28 березня вранці виявили дрейфуючу морську міну.

Як раніше повідомлялося, Росія замінувала рекомендовані шляхи від Босфору до Одеси і збрехала, що це українські міни.