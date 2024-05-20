«Укренерго» запроваджує графіки погодинних відключень

Графіки можуть бути застосовані в разі перевищення певних обсягів лімітів споживання

Відзавтра, 21 травня, в Україні цілу добу діятимуть графіки відключення світла. Це стосується як населення, так і промислових споживачів. Про це повідомляє пресслужба «Укренерго».

«З 00:00 та впродовж доби по всій території України для промислових та побутових споживачів будуть діяти графіки погодинних відключень», – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, графіки можуть бути застосовані в разі перевищення певних обсягів лімітів споживання, які диспетчерський центр «Укренерго» вже довів до кожного обленерго.

Інформацію, коли саме будуть застосовані відключення в конкретному регіоні, можна дізнатися в кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах.

В «Укренерго» також нагадали, що головною причиною застосування заходів обмеження є наслідки ракетних ударів ворога по українських електростанціях.

Раніше голова «Укренерго» Володимир Кудрицький повідомив, що світло вимикатимуть в Україні поки не відновиться генерація. Він зазначив, що цього тижня, влітку, восени та взимку, українцям треба бути готовими до того, що можуть бути застосовані графіки відключень.

Також відомо, що завдяки потеплінню та сонячній погоді дефіцит в енергосистемі дещо зменшився, але у вечірні та нічні години нестача електроенергії досі залишається суттєвою.